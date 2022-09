La stagione 6 di Young Sheldon debutterà tra un mese negli Stati Uniti e riporterà in scena la giovinezza di Sheldon Cooper, il personaggio reso famoso da Jim Parsons.

CBS ha pubblicato quattro nuove foto dalla stagione 6, potete vederle qui sotto:

Il protagonista Iain Armitage ha svelato quanto è entrato in contatto con Jim Parsons nella stagione 1 ormai qualche anno fa:

Ha lavorato principalmente con me solo per il pilot e con i primi due episodi della prima stagione. Ma sì, faceva le battute con gli altri membri del cast come farebbe Sheldon, solo per darti un’idea di come comportarsi, o spiegarti il modo in cui Sheldon pensa, agisce o si comporta. Il che è davvero interessante e fornisce un’idea davvero buona del personaggio, ed è stato davvero utile, perché vuoi essere in grado di assomigliare abbastanza al personaggio che conosci e ami.