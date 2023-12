Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 7 di Young Sheldon sembra ci sarà un episodio natalizio, come svela una foto scattata sul set.

Su Instagram è stato infatti condiviso da Steph Spetrino, che fa parte del team della produzione, un video che mostra la casa della famiglia Cooper decorata per Natale.

Il filmato è stato girato durante il party natalizio dello show e in precedenza Raegan Revord aveva condiviso uno scatto che ritraeva la strada illuminata per le feste. I contenuti hanno quindi alimentato le ipotesi che stia per arrivare nello show un episodio ambientato nelle giornate di Natale.

Nelle precedenti sei stagioni non è mai stato scelto il Natale come tema di una delle puntate, nonostante Mary sia molto religiosa. Sheldon, in The Big Bang Theory, ha parlato di come la madre apprezzasse festeggiare il Natale, tuttavia lo spinoff non ha ancora mostrato quelle giornate.

Il personaggio, tuttavia, è stato licenziato dal pastore Jeff a causa della gravidanza di Georgie e Mandy, e Mary si è quindi dedicata totalmente alla sua famiglia.

Per ora bisognerà tuttavia attendere per scoprire se lo show darà spazio alle feste ambientate durante le giornate di Natale. La stagione, inoltre, dovrebbe mostrare Sheldon che se ne va dal Texas e il triste momento della morte di George.

Che ne pensate? Sperate che in Young Sheldon ci sia un episodio natalizio?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant