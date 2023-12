Fox ha dato il via libera a Zoo P.D., una commedia animata creata dal produttore esecutivo de I Griffin Alex Carter, prodotta da Kapital Entertainment di Aaron Kaplan e Bento Box Entertainment di Fox.

Scritto da Carter, Zoo P.D. segue le forze di polizia di stanza all’interno dell’ottavo miglior zoo della California. Nei loro tentativi di gestire i clienti indisciplinati e di migliorare il parco, la serie metterà tutti di fronte a una dura verità: alla fine, siamo tutti solo animali.

Carter è produttore esecutivo con Kaplan, Steve Michaels, Diane Galardi e Matt Alvarez. Kapital Entertainment e Bento Box Entertainment di Fox coproducono; Kevin Marco sta supervisionando per Kapital.

Ciò segnerebbe la seconda serie comica animata di Kapital alla Fox dopo HouseBroken, andata in onda per due stagioni. Carter sta inoltre scrivendo per I Griffin, dove è anche produttore esecutivo, da ormai 15 anni.

Fonte: Deadline