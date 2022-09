La recensione dell’episodio 4 di Andor, la serie di Star Wars disponibile su Disney+.

C’era un ingrediente che mancava nel trittico iniziale di Andor, che (giustamente) concentrava tutta la storia sul passato e sul presente del protagonista per lanciarlo nel suo viaggio alla scoperta del resto della galassia e delle cupe condizioni in cui versa: la coralità.

Arriva, e in dosi abbondanti, in questo quarto episodio, dove la linearità della trama si interrompe per diramarsi in più filoni, tutti intriganti e trattati con la stessa perizia dei capitoli precedenti. Anzi, oseremmo dire che in certi casi il potenziale esplosivo è perfino più alto nei nuovi filoni introdotti.

La Cellula della Resistenza

Il titolare della serie è alle prese con la sua prima missione all’interno di una cellula di resistenza. Di questa missione vediamo solo i prodromi (l’azione vera e propria avrà inizio nel prossimo episodio), ma ci limiteremo a sottolineare come la cellula proto-Ribelle in questione sia, ...