La recensione degli episodi 1, 2, 3 di Andor, disponibili dal 21 settembre su Disney+.

Come già accaduto coi suoi predecessori, da The Mandalorian a Obi-Wan Kenobi, anche Andor sarà sicuramente passato al setaccio per determinare in che quantità “sia Star Wars”. E rispondiamo subito a questa domanda dicendo che la nuova serie sulla rampa di lancio di Disney+ è molto lontana da qualsiasi altra produzione starwarsiana recente o remota, al punto di risultare spesso molto estranea a tutto ciò che l’ha preceduta.

Paradossalmente, questo è il suo maggior punto di forza.

I dati di Andor

Ma procediamo con ordine, fornendo innanzitutto le coordinate della serie: il progetto di Andor è composto da due stagioni di dodici episodi cia...