La recensione della stagione 3 di Atlanta, disponile online su Disney+

Alla stagione 3 Atlanta è cambiato definitivamente e non è chiaro se sia un cambiamento definitivo. Questa serie, sviluppata e interpretata da Donald Glover, potrebbe tranquillamente fare del mutamento continuo e dell’instabilità la sua cifra, senza che questo levi nulla alla sua bontà, anzi. La prima e la seconda stagione in modi differenti hanno raccontato l’emergere del rapper Paper Boi, facendo intuire sempre di più una passione per la digressione che nella terza diventa sistema. Gli episodi sono quasi in pari numero digressione e racconto ed è complicato in alcuni casi capire cosa è cosa. Ma, di nuovo, è uno dei piaceri di questa serie da mezz’ora a puntata il fatto che ad ogni svolta non è chiaro che direzione stiamo prendendo.

Un viaggio quasi onirico tra follie e allucinazioni

Altra novità è che per questa terza stagione, a ribadire la passione per la variazione, gli sceneggiatori sono quasi tutti diversi p...