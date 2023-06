La nostra recensione di Barracuda Queens, miniserie svedese creata da Camilla Ahlgren disponibile su Netflix

H. G. Wells, celeberrimo autore britannico, scrisse che “con gli anni la moralità in genere migliora, quel che lascia a desiderare è l’immoralità”. Osservando Barracuda Queens, miniserie svedese liberamente ispirata a una catena di rapine realmente verificatesi negli anni ’90, la veridicità delle parole dello scrittore trova una triste conferma.

La storia è presto detta, per chi non la sapesse: cinque amiche ventenni, esponenti – seppur con qualche differenza economica effettiva – della Stoccolma bene, si dedicano al furto in case di abbienti amici e conoscenti dapprima per “necessità”, per poi prenderci gusto. A qualcuno verrà in mente il coppoliano Bling Ring, e di certo la creatrice Camilla Ahlgren ha tenuto a mente il film del 2013 nel costruire la rutilante (almeno nelle intenzioni) parabola delle sue antieroine.

Forma e contenuto<...