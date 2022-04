Una lunga e lenta carrellata si muove nel deserto minacciato dall’arrivo di un temporale, fino a soffermarsi su un oggetto ricurvo che giace a terra alla base di un fiore blu, che cresce tra la sabbia e la polvere in memoria di una tragedia avvenuta in quel luogo alla quale stiamo per assistere.

Siamo solo al terzo dei tredici episodi di questa ultima stagione del prequel di Breaking Bad, ma questa settimana abbiamo assistito a un episodio che non avrebbe sfigurato come finale di stagione. Quarantacinque minuti intensi e senza respiro che segnano il destino di uno per protagonisti storici della serie.

Piano di battaglia

In una puntata che vede la sua presenza ridotta al minimo, in attesa di sviluppi più concreti nelle prossime settimane, non è ancora chiaro quale sia il piano di Saul Goodman contro Howard Hamlin: lo vediamo prima impegnato a sistemare dei post-it dietro a un quadro (lo stesso che vediamo portare via dalle autorità che svuotano la villa di Saul nel flash forward a...