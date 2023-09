La nostra recensione della stagione 1 The Changeling – Favola di New York, dall’8 settembre su AppleTv+

Col termine” “Changeling” si intende, nel folklore europeo, una creatura fantastica, simile alle fate, che è attratto dai bambini umani tanto da rapirli sostituendoli con i propri. Nell’omonimo film di Clint Eastwood con Angelina Jolie il riferimento era chiaramente metaforico, mentre, nella serie in arrivo su AppleTv+, la questione si fa più sfumata e si intreccia con diverse altre tematiche, dentro una confezione da fiaba horror.

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor LaValle e creata da Kelly Marcel (50 sfumature di grigio, Venom), The Changeling – Favola di New York debutterà coi suoi primi 3 episodi il prossimo 8 settembre, per poi proseguire con un nuovo episodio fino al 13 ottobre. Eccovi la nostra recensione.

La trama di The Changeling

Apollo (LaKeith Stanfield) ed Emma (Clark Backosi) si conoscono in una libreria del Queens e presto...