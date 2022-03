Grey’s Anatomy 18×11: l’episodio in cui si torna a parlare di medicina

L’episodio 18×11 di Grey’s Anatomy, diretto da Kevin McKidd, ci ricorda che il Grey Sloan Memorial è un ospedale universitario in cui si insegna la medicina, ma in cui nascono anche importanti e rivoluzionarie ricerche, condotte ovviamente dalla protagonista della serie Meredith Grey, che hanno potenzialmente il merito di cambiare la vita di milioni di persone. Ma prima di affrontare il cuore di questa puntata, vediamo quali sono le diverse trame che vengono trattate in Legacy.

È DAVVERO TROPPO TARDI PER LEVI?

Uno dei B-plot della puntata è dedicato al tentativo del Dottor Webber di stanare Levi dal seminterrato della madre e convincerlo a tornare in ospedale ma, come avevamo già anticipato, la cosa si rivelerà particolarmente difficile e nonostante Richard usi tutte le armi del suo arsenale, la propria esper...