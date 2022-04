Grey’s Anatomy 18×14: gli errori si pagano

In prospettiva, la frase pronunciata da Maggie all’inizio dell’episodio 18×14 di Grey’s Anatomy, con cui ha annunciato con orgoglio agli specializzandi del Grey Sloan di essere così fortunati da trovarsi in uno dei soli 7 ospedali nel paese in cui si pratica il delicatissimo intervento al cuore che sta per fare, non ha portato grande fortuna e soprattutto è stata foriera della tempesta che si sarebbe a breve abbattuta su tutti loro.

UN FRATELLO PER WINSTON NDUGU

L’episodio 18×14 di Grey’s Anatomy ci permette anche di conoscere meglio il personaggio di Winston con l’introduzione del fratello Wendell (Rome Flynn) che Maggie stessa non aveva mai incontrato. Come succede quasi sempre con serie longeve come Grey’s Anatomy, che hanno un notevole ricambio di attori, è difficile rendere del tutto credibile l...