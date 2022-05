Grey’s Anatomy 18×18: vulnerabilità ed assenze

Stronger Than Hate è un buon episodio Grey’s Anatomy che ironicamente ricorda però anche quanto pericolose siano le cene a casa Grey, chi non ricorda infatti quella con la dottoressa Penelope Blake durante la quale Meredith annunciò a tutti i commensali che lei faceva parte del team medico che aveva ucciso Derek? Sebbene la riunione dell’episodio 18×18 non arrivi a raggiungere quei livelli di tensione, non si può dire che le occasioni di scontro ed incontro siano mancate.

FRATELLI SERPENTI, SEPARAZIONI E ABBRACCI

Nick è una brava persona. Gli autori di Grey’s Anatomy lo stanno dimostrando in mille modi e vogliono assolutamente che il pubblico lo creda e, almeno in questo contesto, dobbiamo dargli atto che il prestante medico tiene davvero a Meredith, ma soprattutto le ha ridato lo spazio e l’occasione di essere nuovamente vulnerabile. La protago...