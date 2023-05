Vi avvisiamo subito, il finale di stagione di Grey’s Anatomy 19 si conclude con un bel cliffhanger di quelli antipatici, non tanto perché sia prevedibile (non lo è) in due puntate in cui gli eventi si svolgono quasi in maniera scontata, soprattutto per quanto concerne il primo episodio, ma più che altro perché per sapere cosa accadrà bisognerà aspettare davvero molto tempo, considerato che la serie non compare nel palinsesto autunnale della ABC a causa dello sciopero degli sceneggiatori che, se dovesse protrarsi, potrebbe intaccare anche la programmazione della midseason 2023-2024. Quindi, per sapere cosa succederà, bisognerà mettersi l’anima in pace ed aspettare.

QUESTO MATRIMONIO NON D’HA DA FARE

“Questo matrimonio non s’ha da fare” diceva uno degli sgherri di Don Rodrigo a Don Abbondio, il curato che avrebbe dovuto celebrare il matrimonio di Renzo e Lucia, ed è decisament...