Quella che il buon Benson si pone verso la fine dell’episodio 19×02 di Grey’s Anatomy è una domanda più che pertinente e se solo avesse 18 stagioni di tempo a disposizione potrebbe anche trovare una risposta, ma è normale che le new entry del Grey Sloan siano a dir poco confuse dalle relazioni interpersonali dei loro insegnanti – ed a quanto pare anche dei loro colleghi, considerato come proprio Benson finisca per credere che Lucas ed Amelia abbiano una storia, – soprattutto dopo una puntata come Wasn’t Expecting That.

LE TENSIONI DELLA VECCHIA GUARDIA

Questo secondo episodio, più del precedente che si è comprensibilmente concentrato sui nuovi membri del cast, è più focalizzato sulla vecchia guardia e le cose, bisogna ammetterlo, non vanno esattamente in maniera stellare.

Owen e Teddy non riescono a stare due minuti nella stessa stanza senza discutere, ma questa particolare trama, com...