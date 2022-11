Era inevitabile che prima o poi tutte le serie a tema medico/ospedaliero parlassero di quanto successo negli Stati Uniti dopo che una sentenza della Corte Suprema ha ribaltato l’ormai nota Roe v. Wade, con cui, nel 1973, era stato legalizzato l’aborto nel paese e l’episodio 19×05 di Grey’s Anatomy, ovviamente, non fa eccezione.

LA ROE V. WADE IRROMPE IN GREY’S ANATOMY

A portare la bandiera di questa delicata storyline, trattata in maniera più diretta e concreta di quanto visto per esempio in New Amsterdam – il cui incipit dell’episodio è sembrato degno di una puntata dedicata ai tragici fatti dell’11 settembre – saranno la Bailey e Addison.

La sentenza Roe v. Wade ha dato il via libera ai singoli Stati americani di vietare l’aborto, con conseguenze tragiche per le donne che, in molti Stati conservatori, vedranno applicare leg...