L’episodio 19×06 Grey’s Anatomy nonché crossover con Station 19, annunciato come finale di metà di questa stagione, si è rivelato come era prevedibile una bella delusione con le trame delle due serie che si sono appena sfiorate ed i soli feriti di un incidente di elicottero che vengono trasportati al Grey Sloan Memorial dal team della Stazione 19 che fanno da collegamento tra gli show.

In quanto alla potenziale vittima della tempesta di fulmini che era stata annunciata nel promo si può dire che si sia rivelata una sorpresa.

IL PASSATO CHE BRUCIA

Mai ci fu metafora più evidente della casa di Meredith Grey che brucia.

L’abitazione lasciata da Ellis Grey alla figlia, che ha accolto un numero ragguardevole di medici in questi 19 anni di serie televisiva, per la fine della puntata verrà colpita da un fulmine durante la tempesta che colpisce la città, andando a fuoco e diventando così l’unica vittima del finale di m...