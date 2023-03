Grey's Anatomy 19x08: la serie punta sulla leggerezza perduta

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il processo di distacco da Meredith Grey, come abbiamo già sottolineato, è stato lungo e graduale, non siamo quindi sorpresi dal fatto che, all’alba del quasi addio della protagonista alla serie, l’episodio 19×08 di Grey’s Anatomy non sembri affatto qualcosa di estraneo agli occhi degli spettatori.

LEGGI – Grey’s Anatomy: ecco perché il finto addio di Meredith proprio non funziona

LA VECCHIA GUARDIA DI GREY’S ANATOMY

La vita continua, nuovi specializzandi hanno preso il posto di quelli vecchi ed alcune colonne portanti dello show sono ancora lì a ricordare agli spettatori 2.0, quelli magari che finiranno per conoscere meglio questa nuova epoca della serie rispetto alla precedente, che esisteva una Grey’s Anatomy prima di Daniel “Blue” Kwan, Jules Millin, Lucas Adams, Simone Griffin e Mika Yasuda. Tra questi – ovviamente – l’inossidabile Dottor Webber, impegnato nel difficile compito di trovare il nuovo Primario di Chirurgia e che, in una trama divertente e leggera, non si accorge di essere manipolato dalla Bailey e da Amelia, che sfoderano tutte le armi a loro disposizione per aiutare Teddy ad ottenere l’incarico a condizioni ottimali.

Il divario tra Maggie e Winston sembra invece destinato ad ingrandirsi a vista d’occhio, nonostante un tentativo da parte di Maggie di portare conforto al marito, quando verrà a sapere della morte di un paziente, l’approccio usato finirà per creare nuova tensione nella coppia, la cui rottura sembra sempre più vicina.

Quanto accade invece a Link promette di mettere duramente alla prova Teddy che, per la fine dell’episodio 19×08 di Grey’s Anatomy riuscirà ad avere l’agognato incarico.

UNA PERDITA CHE PERDEGUITERÀ LINK

Tank, un ventiduenne giocatore della squadra di football dei Seattle Seahawks, si rivolge a Link ed al Grey Sloan per un intervento al ginocchio. Trattato con i guanti bianchi per il suo status di VIP, il giovane non potrebbe tuttavia dimostrarsi più umile ed alla mano e concede a tutti un selfie ed un sorriso. Più il pubblico lo conosce intimamente, affezionandosi inevitabilmente a lui ed alla sua storia, e maggiori sono gli attestati di stima che arrivano a Link per le sue capacità, più diventerà evidente che Tank sia spacciato. Nonostante infatti l’intervento riesca perfettamente, un inaspettato trombo lo ucciderà con pesanti ripercussioni per tutte le persone coinvolte.

A poche ore dalla sua dipartita, uno sciame di reporter si apposterà di fronte all’ospedale e molti articoli cominceranno a parlare di come Link abbia “ucciso” il beniamino della squadra di football della città, mentre sia Simone che Blue, coinvolti nell’intervento come assistenti, affronteranno insieme il difficile compito di dover portare la terribile notizia alla famiglia. Considerato il clamore causato dall’evento, appare evidente che questa storyline potrebbe avere conseguenze pesanti per Link, dal punto di vista emotivo.

Altrove la serie non dimentica la sua missione della denuncia sociale, trattando un’altra importante trama che riguarda la scelta di una madre di famiglia di abortire. Grazie a Jules, che si renderà conto dello sconforto della propria paziente, quest’ultima potrà fare una scelta informata ed in accordo con il marito di abortire, un procedimento che verrà mostrato nella sua semplicità, in evidente risposta a chiunque usi l’interruzione di gravidanza come un’arma politica.

GREY’S ANATOMY 3.0

Nonostante due storyline sicuramente non leggere dal punto di vista emotivo, è evidente che lo show stia puntando sulla leggerezza e sulla vita di questi nuovi protagonisti pronti ad imparare, sperimentare e commettere gli stessi o nuovi errori rispetto a chi li ha preceduti, con casa Grey che intende ancora essere il centro di tutte le gioie ed i dolori, nonché gli intrighi sentimentali di cui il gruppo sarà protagonista.

Molte delle storie secondarie di questo episodio 19×08 di Grey’s Anatomy sono infatti divertenti e scanzonate, con i coinquilini che si sfida professionalmente per ottenere la camera padronale in casa o l’inevitabile passione che esplode tra Simone e Lucas e puntano a guardare nostalgicamente al passato, per costruire una nuova legione di fan della serie.

La 19^ stagione di Grey’s Anatomy va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla ABC ed è disponibile in Italia su Disney+.