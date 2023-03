Ci avevano promesso leggerezza e divertimento con tanto di party organizzato in casa Grey, come ai vecchi tempi (l’inevitabile nostalgia è sempre lì), ed invece l’episodio 19×09 di Grey’s Anatomy è un tutti-contro-tutti senza esclusione di colpi.

IL TRIANGOLO SIMONE, TREY, LUCAS

Sebbene Simone non sia sposata, per lo meno non ancora e probabilmente non in un prossimo futuro, è evidente come il triangolo tra lei, il fidanzato Trey e Lucas voglia in qualche modo ricalcare quello tra Meredith, Addison e Derek, ma il risultato è piuttosto imbarazzante, in tutte le accezioni possibili del termine.

L’episodio 19×09 di Grey’s Anatomy esordisce con i coinquilini di casa Grey che lamentano come Simone e Trey abbiano trascorso ore a litigare, incapaci apparentemente di giungere ad un accordo tra il desiderio di lei di rimanere a Seattle, in un programma che l’ha accolta a ...