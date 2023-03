Dagli incontri dei nuovi internisti ai tavoli della caffetteria, i toni di sfida, ma anche il fondamentale bisogno dei nuovi protagonisti della serie di creare legami duraturi in un ambiente competitivo e difficile, è evidente che Grey’s Anatomy sta cercando di ritrovare l’energia di un tempo.

L’episodio 19×10 di Grey’s Anatomy torna ad occuparsi di Natalia, la paziente introdotta nella precedente puntata, che perderà la sua battaglia contro il tumore. L’esperienza finirà per essere una dura lezione per Jules, frustrata dal fatto che persino chirurghi di altissimo livello come i suoi insegnanti debbano a volte arrendersi di fronte all’inevitabile, ma anche un momento formativo, in cui si renderà conto di quanto delicato sia, nel suo mestiere, comprendere la differenza tra cura e accanimento terapeutico.

Anche Blue si ritroverà a comprendere di avere dei limiti quando crollerà svenuto sul ...