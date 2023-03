Immaginate cosa possa significare per un medico praticare il proprio mestiere con indosso un giubbotto antiproiettile per evitare di essere ucciso e non certo perché abbia scelto di farlo in una zona di guerra. L’episodio 19×11 di Grey’s Anatomy, diretto per la prima volta da Kim Raven (Teddy), grazie al sempre gradito ritorno di Addison Montgomery (Kate Walsh), esplora ancora una volta gli effetti nel paese della Roe v. Wade, dopo che Addison aveva deciso di fare qualcosa di concreto ed andare in giro per il paese ad aiutare le pazienti il cui accesso all’aborto è reso sempre più difficile da severe leggi Statali.

ANCHE I PIÙ DURI HANNO UN PUNTO DI ROTTURA

L’entusiasta Addison Montgomery partita qualche mese fa per una missione in supporto delle donne, non è tuttavia la stessa che torna al Grey Sloan Memorial nell’episodio 19×11 di Grey’s Anatomy, ciò che ha v...