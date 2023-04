L’episodio 19×13 di Grey’s Anatomy è chiaramente propedeutico all’addio di Maggie, che credevamo sarebbe arrivato più avanti nella stagione, se non fosse che questa 19^, con i suoi 20 episodi, è già ben oltre la metà del suo percorso.

MAGGIE VS. WINSTON

Come in ogni crisi matrimoniale che si rispetti la colpa di quella tra Maggie e Winston ricade un po’ su entrambi, ma bisogna ammettere che la sensazione prevalente è che non si capisca bene il motivo per cui questa adorabile coppia, che sembrava avere così tanto in comune, stia improvvisamente scoppiando. Che Maggie abbia sempre avuto qualche difficoltà nelle sue relazioni sentimentali è storia scritta da Grey’s Anatomy, ma in questa particolare circostanza sembra che gli autori stiano spingendo l’acceleratore sul suo peculiare rapporto con il lavoro per giustificare semplicemente il suo addio alla serie. I...