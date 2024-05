L’episodio 20×06 di Grey’s Anatomy è forse il primo, nonostante diversi tentativi precedenti, ad avere il sapore del “classico” Grey’s Anatomy ed a fornire un buon equilibrio tra casi medici e trame personali dedicate ai protagonisti.

Yasuda è un tesoro da proteggere

Il caso più interessante dell’episodio 20×06 di Grey’s Anatomy è anche quello che dimostra perché Yasuda sia indiscutibilmente la migliore tra gli specializzandi del Grey Sloan Memorial Hospital, dal modo in cui gestisce la sua vita personale, cercando di impedire che interferisca con quella professionale, all’interesse che dimostra per il lavoro ed i suoi pazienti, esattamente come succede con il caso di Jimenez (Raymond Cruz) a cui collabora assieme a Teddy Altman, tornata ufficialmente al lavoro dopo i suoi problemi di salute.

Jimenez viene portato in ospedale da un carcere in cui è stato rin...