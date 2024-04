La recensione dell’episodio 20×05 di Grey’s Anatomy, andato in onda su ABC

Ormai che siamo quasi certi che Grey’s Anatomy ci sopravviverà tutti, commentare le vicende dei suoi protagonisti è diventato un compito meno arduo, soprattutto con episodi come il 20×05, intitolato Never Felt So Alone, che tutto sommato è tra i meno piatti di questa stagione della serie.

La vecchia guardia

Per quanto concerne la vecchia guardia, non abbiamo avuto modo di parlare ancora della neo coppia Jo/Link, per lo più perché non era mai accaduto nulla davvero degno di nota nella loro perfettamente zuccherosa relazione che valesse la pena di essere riportato.

Nell’episodio 20×05 di Grey’s Anatomy, invece, i due sono in allarme a causa della possibilità che Jo aspetti un bambino, il che porterà entrambi di soffermarsi davvero su cosa desiderino per il loro futuro e se questo f...