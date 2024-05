Nel complesso l’episodio 20×08 di Grey’s Anatomy risulta piuttosto noioso e privo di energia, come sta accadendo sempre più spesso nella serie, vengono mostrati casi che abbiano un importante risvolto sociale, in cui i medici coinvolti ed i pazienti dicono più o meno tutti la cosa giusta nel momento giusto, ma rendendo ogni trama affrontata piuttosto prevedibile. Sensata, ma prevedibile.

I casi dell’episodio 20×08 di grey’s Anatomy

I casi affrontati nell’episodio 20×08 di Grey’s Anatomy sono tre, l’ultimo dei quali, sebbene risulti essere il meno interessante, si rivelerà propedeutico a quello che sarà il finale di stagione che, come è già stato annunciato, si concluderà con un cliffhanger.

Decisi a prendersi del tempo per loro, Teddy ed Owen hanno chiesto un giorno di riposo per fare una passeggiata nella natura e durante il tracking si imbattono in un padre ed un figli...