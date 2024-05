Dopo una serie di filler ed episodi davvero troppo lenti per una stagione composta da sole 10 puntate, finalmente i nodi cominciano a venire al pettine nell’episodio 20×09 di Grey’s Anatomy ed in vista del finale di stagione della prossima settimana, che potrebbe portare a grandi cambiamenti.

È più importante l’etica o il progresso scientifico?

Il gatto è fuori dal sacco. Come avevamo accennato la scorsa settimana, la richiesta di Owen a Catherine di utilizzare fondi del reparto di Teddy per finanziare la sua idea di proporre corsi di primo soccorso in giro per la nazione, ha portato la responsabile della fondazione ha scoprire che, a sua insaputa, la Altman ha usato i soldi a lei assegnati per finanziare la ricerca di Meredith ed Amelia sull’Alzheimer, e dire che Catherine non sia contenta della cosa è un eufemismo.

Nonostante Teddy si renda conto che l’unica possibilità che ha sia andare da Cather...