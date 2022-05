LEGGI ANCHE – Moon Knight, la recensione dei primi quattro episodi della nuova serie Marvel

Non lo nascondiamo: dopo l’ottimo quinto episodio,aveva completamente la nostra attenzione. Con questo non vogliamo dire che le prime quattro puntate non ci siano piaciute, sia chiaro. La prima parte della stagione dedicata alha come difetto principale quello di mettere in scena una trama poco interessante, ma forte di un protagonista davvero avvincente. Nel succitato quinto episodio, però, la sceneggiatura ha fatto un deciso balzo in avanti, mantenendo comunque al centro il bravissimo

Ebbene, dopo sei settimane siamo finalmente giunti al gran finale di Moon Knight. Saranno riusciti i Marvel Studios a dare vita a un finale bilanciato, in grado di rispondere a tutte le domande lasciate in sospeso? Spoiler: no.

CHI SBAGLIA IN FRETTA, PIANGE ADAGIO

La puntata riprende esattamente da quanto visto al termine del quarto episodio, ovvero con Arthur