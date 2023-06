La recensione in anteprima della miniserie Saint X, disponibile dal 7 giugno in streaming su Disney+

Adattamento dell’omonimo romanzo di Alexis Schaitkin, Saint X è una sorta di The White Lotus meno riuscito che tocca temi come il razzismo, il classismo, i privilegi e la sessualità, che riesce a costruire un interessante mistero intorno alla disperata e fortuita indagine della protagonista per scoprire la verità sulla morte dell’adorata sorella Alison, ma è meno efficace su altri punti, in particolare per quanto concerne la caratterizzazione dei suoi personaggi.

LA TRAMA DI SAINT X

Saint X racconta la storia di Emily (Alycia Debnam-Carey), una giovane donna la cui vita viene sconvolta per la seconda volta quando, a New York, la città dove abita ed in cui lavora come documentarista, sale casualmente su un taxi guidato da Clive Richardson, detto Gogo (Josh Bonzie), uno dei due impiegati del ...