La nostra recensione del primo episodio della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, intitolato Il cerchio spezzato, disponibile su Paramount+

Chiunque abbia apprezzato la prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds può stare sicuro: con Il cerchio spezzato, incipit della nuova tranche di episodi, la serie riprende il cammino da dove aveva interrotto il racconto. Una puntata varia e movimentata, che promette di proseguire un percorso di approfondimento psicologico sui personaggi principali garantendo una gradevole miscela di azione, strategia e sentimento.

Congedo temporaneo

Come detto, la storia riprende più o meno da dove ci eravamo interrotti; ecco quindi le conseguenze del cliffhanger della prima stagione, dove Numero Uno, Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), veniva arrestata per aver mentito sulla propria origine illyriana. Si potrebbe pensare che il primo episodio ruoti attorno a questo problema, che ha diviso Una dal capitano Pike (Anson Mount) e, in generale, dall&...