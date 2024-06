Nelle settimane precedenti al lancio di The Acolyte – La seguace, la showrunner Leslye Headland aveva definito la serie “un incrocio tra Frozen e Kill Bill ambientato nell’universo di Star Wars”. Il legame con Frozen è ancora oggetto di speculazioni (forse ci sposteremo gradualmente a vedere le cose dal punto di vista di Mae, in prima istanza presentata come la villain della serie? O forse una delle due gemelle avrà difficoltà a controllare un potere che cresce esponenzialmente e nuoce a chi le sta intorno?) ma senza dubbio, dopo questo episodio, gli echi del tarantiniano Kill Bill prendono forma e si rivelano palesemente nella narrazione.

Riassunto delle puntate precedenti: un gruppo di Jedi capitanato dal Maestro Sol è sulle tracce dell’”Accolita” Mae, misteriosa e letale fruitrice della Forza addestrata da una figura misteriosa a usare i suoi poteri per uccidere, che ha un conto da regolare con quattro maestri del passato. Due sono già caduti vittime dei suoi attacchi, la Mae...