La recensione del sesto episodio di The Acolyte – La Seguace, disponibile su Disney+ da mercoledì 3 luglio 2024.

È un dilemma che si portano dietro tutte le serie TV: a un episodio turbolento ed epocale ne deve necessariamente seguire uno più lento e di riflessione, in cui si raccolgono i pezzi, si fa il punto della situazione e si esplorano motivazioni e obiettivi di quanto successo nel corso dei “fuochi d’artificio”. Il sesto episodio di The Acolyte – La Seguace fa appunto questo: dopo la strage e i tumulti dell’episodio precedente, arriva una puntata di riflessione e di dialoghi dove non solo i combattimenti, ma anche le scene d’azione e in generale sono al minimo se non addirittura inesistenti. Tutto ruota al centro dei faccia a faccia dei rispettivi “mentori”, Qimir e Sol, con le gemelle Osha e Mae scambiatesi di ruolo, più o meno volontariamente. E se l’episodio fa il suo dovere nel focalizzare e approfondire pressoché ogni personaggio, forse la battuta d’arresto è eccessiva. Si...