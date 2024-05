Considerati i tempi che corrono, 7 stagioni sono da considerarsi una vittoria per la ABC, la TV generalista in generale e The Good Doctor in particolare. La, serie ispirata ad uno show coreano, è stata ideata da David Shore e prodotta da Daniel Dae Kim, e ha impegnato Freddie Highmore nel difficile ruolo di Shaun Murphy, un ragazzo affetto da autismo che riesce a realizzare il sogno di diventare medico grazie principalmente all’aiuto della figura paterna rappresentata dal Dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) e di una squadra di medici ed amici che, nel corso della sua storia, lo aiuteranno nel suo percorso di vita.

Cosa accade nel finale di serie

Già dal penultimo episodio di The Good Doctor si respirava un’aria difficile ed era intuibile che il finale di serie non sarebbe stato dei più allegri.

Tornata per un controllo negli Stati Uniti, dopo aver lasciato il St. Bonaventure già da qualche ...