La recensione del primo episodio della terza stagione di The Mandalorian, intitolato “Capitolo 17: l’apostata”, disponibile su Disney+

Mando è tornato. Dopo una pausa di circa due anni e un’ “improvvisata” in The Book of Boba Fett mirata a ripristinare lo status quo sovvertito alla fine della seconda stagione (era possibile immaginare The Mandalorian senza Grogu? Certo che no, e gli sceneggiatori, dopo essersi messi in corner da soli, hanno corretto la rotta), Din Djarin e il suo protetto tornano sugli schermi di Disney+ con la prima puntata della terza stagione, “L’apostata”, che riprende il filo della storia meticolosamente, recuperando uno a uno tutti gli stilemi che avevamo imparato a riconoscere e ad apprezzare nelle stagioni precedenti.

Ritrovare tutti i classici ingredienti della formula di The Mandalorian è allo stesso tempo il suo più grande punto di forza e il suo punto debole, almeno in questa puntata di esordio, e vale la pena di elencarli e riesaminarli ...