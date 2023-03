La recensione del quinto episodio della terza stagione di The Mandalorian, intitolato Il Pirata, disponibile su Disney+

Il titolo del ventunesimo capitolo di The Mandalorian, il quinto della terza stagione, è eloquente: Il Pirata. Riprendiamo il filo della minaccia introdotta fugacemente nel primo episodio, quella dei pirati di Gorian Shard. Il re pirata alieno, impaziente di vendicarsi per lo smacco subito in quell’occasione, torna con forze più massicce ad aggredire i cittadini di Nevarro. È l’occasione per omaggiare un altro archetipo dei film Western, il villaggio ricco e operoso tenuto in scacco da una banda di fuorilegge che ha bisogno di eroi ‘giunti dall’esterno’ per salvarlo. I Magnifici Sette di turno sono Mando e la sua banda di fuorilegge, che allertati del pericolo giungono in soccorso della popolazione in un episodio ricco di azione e di scene di battaglia aerea e terrestre mirabolanti, il cui esito è facilmente intuibile fin dalle prime battute.

Proprio come accadeva co...