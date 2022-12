La recensione di The Patient, miniserie disponibile su Disney+ dal 14 dicembre

Nel gergo televisivo i bottle episodes sono quegli episodi prodotti al fine di risparmiare usando pochi membri del cast regolare, ancora meno comparse (se non quasi nessuna) e soprattutto solo i set già a disposizione della produzione. Quando ben concepiti finiscono tuttavia per essere spesso delle piccole perle in cui uno show tende a rallentare, diventare più intimista e concentrarsi sui suoi protagonisti, proprio a causa di quei mezzi ristretti imposti dalle necessità della macchina produttiva.

The Patient, se il termine esistesse, sarebbe in un certo senso una bottle series, ma non tanto nell’accezione dello show che vuole fare economia, quanto piuttosto nella sua caratteristica di essere confinato in maniera claustrofobica all’interno di un unico, soffocante ambiente, soprattutto per il suo protagonista Steve Carell, nel ruolo del Dottor Alan Strauss.