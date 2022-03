La recensione dell’episodio della stagione 11 di The Walking Dead intitolato The Lucky Ones, disponibile su Disney+

La stagione 11 di The Walking Dead getta le basi per spiegare il contrasto tra la comunità guidata da Maggie e il Commonwealth con l’episodio The Lucky Ones, capitolo della storia che appare un passaggio necessario per capire le divisioni esistenti all’interno dei gruppi.

La trama dell’episodio The Lucky Ones di The Walking Dead

La puntata riprende da dove si era interrotta: Max rivela a Eugene come ha trovato una radio rotta, l’ha riparata e ha iniziato a comunicare con lui usando il nome di Stephanie, che era quella della madre. Il fratello Mercer ha scoperto però la comunicazione non autorizzata e Hornsby ha deciso di intervenire, portando all’incontro con il gruppo di Eugene con la falsa Stephanie.

Tra le mura del Commonwealth Ezekiel scopre inoltre di essere stato passato in cima alla lista delle persone che verranno operate, rende...