La recensione degli episodi 11×19 e 11×20 della serie The Walking Dead, disponibili su Disney+

Gli episodi 19 e 20 della stagione 11 di The Walking Dead, Variante e Quello che abbiamo perso, permettono di scoprire le conseguenze su tutti i personaggi che si trovano nel Commonwealth dopo la morte di Sebastian Milton. La situazione porta a nuovi problemi per i protagonisti e a un’uscita di scena che avviene in modo inaspettato, ma inevitabile.

Le conseguenze della morte di Sebastian Milton

Variante, il diciannovesimo capitolo della storia, rivela fin da subito che al centro della narrazione ci sarà Eugene, il personaggio affidato a Josh McDermitt di cui si ripercorre il passato fin dalla sua prima apparizione all’epoca della lotta contro i Salvatori. Il breve montaggio riassuntivo permette di ricordare come la verità non sia mai stata uno dei suoi punti di forza, gettando così le basi per sottolinearne l’evoluzione.

La puntata mostra infatti Eugene alle prese ...