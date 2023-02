La nostra recensione della stagione 1 di Tutte le volte che ci siamo innamorati, disponibile dal 14 febbraio su Netflix

Dietro il generico titolo della nuova seria spagnola di Netflix si nasconde uno spunto di partenza potenzialmente interessante: in Tutte le volte che ci siamo innamorati, la componente sentimentale si inserisce in un contesto ben specifico, quello del cinema e di chi ne fa o ne vuole essere parte. Lo show, in arrivo giusto per San Valentino, è ideato da Carlos Montero, già dietro i grandi successi di di Élite e Il caos dopo di te. Ancora una volta ritroviamo l’ambientazione scolastica (qui però universitaria) e, in particolare dalla seconda serie, la scansione narrativa in due diversi piani temporali. Tanti elementi che però Tutte le volte che ci siamo innamorati non vuole sfruttare a pieno, preferendo configurarsi come prodotto piacevole e scorrevole, ma senza particolare appeal.

Tutte le volte che ci siamo innamorati: la trama

La storia principale si svolge a...