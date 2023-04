Giunto negli Stati Uniti al 10° episodio dei 13 previsti per la prima stagione, Will Trent, il nuovo procedurale della ABC basato sulla serie di romanzi di Karin Slaughter, dedicati all’omonimo personaggio, si posiziona per ascolti al quarto posto tra le nuove serie lanciate a metà stagione (gennaio 2023) al pari di So Help Me Todd della CBS e Quantum Leap della NBC, già rinnovate dai rispettivi network, e ve lo diciamo cosicché, quando lo show approderà su Disney+ in Italia, non temiate di affezionarvi all’ennesimo prodotto destinato alla cancellazione.

I primi due episodi della serie sono dedicati ad un caso che vede coinvolti Mark-Paul Gosselaar e Jennifer Morrison nel ruolo dei genitori di una ragazza che viene rapita e servono per introdurre il protagonista Will Trent (Ramón Rodríguez), agente speciale del Georgia Bureau of Investigation, costretto a muoversi in un ambiente di lavor...