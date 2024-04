Con 21 stagioni e più d 1000 episodi all’attivo potrebbe non essere compito facile individuare 10 tra i più apprezzati personaggi di NCIS. Con un mix di crimine, dramma ed umorismo la serie, nonostante un ricambio notevole nel suo cast, è infatti riuscita nell’impresa di rimanere sempre nei cuori dei suoi molti affezionati spettatori, soprattutto grazie all’elemento umano costituito dai suoi protagonisti.

Ecco quali sono 10 tra i molti personaggi della serie, più apprezzati dal pubblico.

Tobias C. Fornell (Joe Spano)

Interpretato da Joe Spano, Tobias C. Fornell è un membro importante dello show. Fornell è un ex agente speciale dell’FBI che ha lavorato occasionalmente con l’NCIS. Nonostante si sia scontrato con Gibbs innumerevoli volte nel corso degli anni, Tobias è anche diventato uno dei suoi amici più cari al di fuori del lavoro ed il loro rapporto si è evoluto in qualcosa di veramente profondo con il passare delle stagioni, soprattutto considerato quanto difficile sia scalfire la dura scorza di Gibbs.

Fornell ha costruito la sua carriera partendo dal basso e per questa ragione non disdegna il duro lavoro, ma ha anche un lato leggero che ha portato nella serie quel giusto tono di sollievo che ne stempera i toni più drammatici e la prova di quanto il personaggio sia amato dal pubblico sta nel fatto che, oltre ad essere anche apparso nella serie spin-off NCIS: New Orleans, Fornell è stata la gradita guest star a sorpresa del millesimo episodio di NCIS.

Leon Vance (Rocky Carroll)

Come Direttore dell’NCIS il Leon Vance di Rocky Carroll potrebbe apparentemente sembrare un uomo estremamente severo e compassato, ma sotto quella patina si nascondono un atteggiamento protettivo e forti principi. Carroll fa un ottimo lavoro nell’infondere al personaggio una certa sottigliezza ed un genere di eroismo pacato, soprattutto se si considerano il sacrificio personale che il suo lavoro gli è costato.

Originariamente Vance era l’assistente del direttore dell’NCIS, ma venne promosso dopo la morte di Jennifer Shepard. Sebbene all’inizio avesse un atteggiamento critico nei confronti di Gibbs e della sua peculiare metodologia investigativa, con il tempo iniziò a rispettarlo, diventando un grande leader per l’NCIS, rispettato ed apprezzato da tutti i suoi sottoposti.

Jimmy Palmer (Brian Dietzen)

Il Jimmy Palmer di Brian Dietzen avrebbe potuto essere un altro “pivello” qualsiasi, ma ha avuto la capacità di scrollarsi di dosso questo ruolo, conquistando un meritato posto nella serie.

Introdotto inizialmente come il timido ed impacciato assistente del grande dottor Mallard, Jimmy ha lavorato sodo, dimostrando grande perspicacia e scalando i ranghi dell’NCIS quando Ducky si è dimesso dalla sua posizione e da semplice assistere è diventato il nuovo medico legale, grazie al un notevole sviluppo che ha caratterizzato il suo personaggio. Tutt’ora Jimmy è amato dal fandom per la sua evoluzione, per il suo buon cuore, la sua personalità ed il suo essere decisamente un nerd, caratteristica che condivide con il collega McGee.

Donald “Ducky” Mallard (David McCallum)

Con la recente dipartita di David McCallum, le ultime vestigia del cast originale di NCIS sono state definitivamente sostituite ed il recente episodio tributo di NCIS dedicato al Dottor Mallard ha ricordato senza ombra di dubbio perché il personaggio interpretato da questo fantastico attore sia stato tanto amato nella serie. In qualità di medico legale e stretto alleato ed amico di lunga data dell’agente Gibbs, il Dottor Donald “Ducky” Mallard è stato determinante nella risoluzione di centinaia di casi per la Marina degli Stati Uniti, che ha sempre trattato con estrema umanità. Persino quando ha lasciato il suo ruolo è rimasto comunque legato al suo lavoro, assumendo la posizione di storico dell’NCIS.

Ducky ha servito i suoi amici e alleati con la sua vasta conoscenza scientifica conquistando con incomparabile eleganza un posto speciale nel cuore dei fan dello show.

Abby Sciuto (Pauley Perrette)

Come tutti i membri originali di NCIS, anche la Abby Sciuto di Pauley Perrette ha lasciato la serie da qualche tempo, ma resterà sempre nei ricordi dei fan dello show grazie al suo suo stile dark ed eccentrico e ad uno strano pupazzo di peluche molto amato dal pubblico!

Come scienziata forense Abby ha conquistato il cuore dei fan grazie alla sua genialità ed alla sua energia per 15 stagioni, dando vita ad un personaggio che ha sempre mostrato grande passione per il suo lavoro e lealtà per i suoi colleghi, tanto da decidere, dopo l’assassinio del suo amico e collega Clayton Reeves, di lasciare l’NCIS e trasferirsi in pianta stabile a Londra, per avviare un’organizzazione di beneficenza con la madre del suo ex collega. Abby sarà senza dubbio ricordata come uno dei personaggi più empatici di NCIS e nonostante, nella realtà, abbia lasciato la serie a causa del suo difficile rapporto con Mark Harmon, in molti continueranno a ricordare ed apprezzare quella relazione padre/figlia che condividevano i due personaggi davanti alla telecamera.

Caitlin “Kate” Todd (Sasha Alexander)

Al debutto di NCIS la Caitlin Todd di Sasha Alexander fu introdotta come un membro dei Servizi Segreti degli Stati Uniti chiamata a proteggere il Presidenziale sull’Air Force One ed in poco tempo riuscì a conquistare il favore del pubblico in una serie dal sapore prettamente maschile. La sua dipartita dallo show dopo 2 sole stagioni fu quindi un grande shock per i fan della serie, soprattutto per le modalità con cui avvenne: uccisa da un cecchino (che si scoprì poi essere il fratellastro di Ziva David) mentre era su un tetto e conversava tranquillamente con DiNozzo e Gibbs.

In poco tempo la Alexander era infatti riuscita a farsi apprezzare, grazie in buona parte anche alla dinamica del suo più serio personaggio, che si scontrava con quello del collega DiNozzo, più tendente allo scherzo, il che forniva continue occasioni di piacevoli battibecchi per il pubblico, interrotti spesso da qualche scappellotto di Gibbs. Nonostante l’attrice fosse così amata dal pubblico, decise comunque di lasciare il ruolo che al tempo, in cui il cast girava 24 episodi per stagione, richiedeva più energia di quanto riuscisse a dedicare al suo lavoro, portandola a prendere la difficile decisione di lasciarlo.

Timothy McGee (Sean Murray)

Il Timothy Farragut “Tim” McGee di Sean Murray ha debuttato come “pivello” (ed un innumerevole elenco di soprannomi appioppatigli da Tony) nel 7° episodio della 1^ stagione di NCIS, formandosi poi grazie alla sapiente guida di Gibbs, l’atteggiamento cameratesco e scherzoso di Anthony DiNozzo e quello più protettivo di Caitlin Todd, prima di trovare finalmente il suo equilibrio e guadagnarsi un ruolo sempre più importante nello show.

Lavorando a fianco di una squadra di agenti esperti, Tim ha infatti sviluppato qualità come coraggio, perseveranza e devozione. Oggi appartiene al gruppo di membri più consolidati dell’NCIS ed ha conquistato il favore del pubblico grazie alla sua determinazione ed alla sua tendenza a fare sempre la cosa giusta, diventando secondo in comando dopo l’agente supervisore Alden Parker.

Ziva David (Côte de Pablo)

Dopo la morte di Caitlin Todd, la Ziva David di Côte de Pablo è apparsa per la prima volta in NCIS nella première della 3^ stagione, diventando subito dopo membro fisso della squadra di Gibbs. Descritta come una vera dura, distaccato e seria, l’agente del Mossad, il servizio segreto israeliano, in prestito all’NCIS è diventata in poco tempo un membro essenziale del team e della serie.

Nonostante nel corso dello show, in cui è rimasta per 195 episodi, abbia subito perdite traumatiche, Ziva ha sempre impiegato le sue energie per svolgere egregiamente il proprio lavoro grazie ad una mente brillante ed un impeccabile addestramento. Cote de Pablo è poi riuscita a portare in un personaggio apparentemente granitico, sfumature e vulnerabilità che l’hanno resa più umana ed amata, tanto da guadagnarsi un posto insostituibile nel cuore dei fan, tanto da portare alla decisione di creare uno spinoff dedicato al suo ed a quello di Anthony DiNozzo, la cui dinamica ed il cui rapporto unico, ha contribuito in grandissima parte a rendere indimenticabile il suo ruolo.

Anthony DiNozzo (Michael Weatherly)

In 13 anni si presenza nello show, l’Anthony DiNozzo di Michael Weatherly ha portato fascino e divertimento in NCIS grazie al suo atteggiamento scanzonato, alla sua ironia ed alla sua intramontabile passione per i classici del cinema. Il suo addio alla serie, che si è interrotto in occasione dell’episodio tributo a Ducky della 21^ stagione, intitolato “The Stories We Leave Behind“, grazie alla sua apparizione a sorpresa, si concluderà definitivamente quando l’attore tornerà a vestire i panni di DiNozzo nello spinoff di prossima produzione dedicato a lui ed al personaggio di Ziva David.

Nonostante i suoi modi scanzonati, il personaggio ha saputo dimostrare nel tempo di essere anche un vero duro quando l’occasione lo richiedeva, mostrando sempre la sua lealtà verso i colleghi ed il suo lavoro, un piacevole contrasto che gli ha fatto guadagnare un posto tra i personaggi più amati di NCIS per il modo in cui Michael Weatherly ha saputo infondere umanità in un personaggio che, sulla carta, sarebbe potuto sembrare stereotipato e che lo ha reso invece un uomo premuroso, divertente e affascinante.

Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon)

Nonostante abbia lasciato la serie già da qualche tempo, il Leroy Jethro Gibbs di Mark Harmon è e resterà sempre l’indiscusso e miglior team leader che la serie abbia avuto. Ex cecchino del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, promosso ad agente speciale dell’NCIS, Gibbs è stato per anni il motore che ha mosso lo show, nonché colui che lo ha reso così noto ed apprezzato, anche e soprattutto quando gli autori hanno avuto l’opportunità di raccontare la sua travagliata storia personale.

Grazie alle sue uniche abilità, all’esperienza ed alla straordinaria dedizione al suo lavoro ed alle persone sotto al suo comando, Gibbs è l’eroe silenzioso e l’agente che tutti sperano di diventare. Per questa ragione il podio in questa classifica, per carisma e longevità, va senza ombra di dubbio al personaggio di Gibbs che, anche secondo lo stesso Harmon, “ha un pessimo gusto in fatto di donne, è dipendente dal caffè, ma ha anche un forte senso dell’onore e nutre un grande rispetto per i militari“.

NCIS va in onda negli Stati Uniti ogni lunedì sulla CBS, mentre in Italia la 21^ stagione sarà trasmessa in prima visione da Rai 2 dal 13 settembre 2024.

I film e le serie imperdibili