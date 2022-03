Come avevamo già anticipato in occasione della prima stagione di, questa è una serie in cui ogni dettaglio sul set è curato sin nei minimi particolari ed anche la stagione 2 non è da meno. Ecco quindi una cascata di curiosità e dettagli sull’avventura con protagonisti Anthony Bridgerton e Kate Sharma.

CURIOSITÀ SULLA STAGIONE 2 DI BRIDGERTON

La palette di colori dei costumi di Anthony Bridgerton questa stagione è più scura, per riflettere quanto seriamente egli prenda il compito di cercare una compagna. Ma nel corso della stagione, mentre si lascerà un po’ andare, il suo guardaroba diventerà più chiaro e meno rigido e comincerà a vestirsi sempre più come suo padre Edmund. Anche i costumo di Kate Sharma saranno più pesanti e dalle linee marcate all’inizio della stagione. Ma man mano che si lascerà andare, i suoi vestiti e le sue acconciature diventeranno più morbidi. Lo showrunner Chris Van Dusen ha deciso di rinunciare alle basette di Anthony per mostrare che non è più il donnaiolo della prima stagione. Quest’anno sta cercando di essere migliore e trovare la giusta compagna. La linguista Jane Karen ascolta tutti gli attori durante le scene per assicurarsi che l’accento di tutti sia accurato e suoni come se provenissero tutti dallo stesso ambiente. Ha descritto l’accento di Bridgerton come “posh e naturalistico”. L’abito di Penelope Featherington per il Ballo del Diamante è ispirato ad un famoso vestito che Kylie Minogue ha indossato in un tour. L’abito della cantante, blu e costellato di stelle d’argento, era stato disegnato da John Galliano. Per fare l’abito che Philippa Featherington indossa la Ballo del Diamante, il team di costumisti ha usato 14.000 cristalli e 4 tonalità di oro. In ogni episodio di Bridgerton vengono usati una media di 90 costumi, a volte di più. Nel solo primo episodio di questa stagione ne vengono indossati 146. Il team della produzione ha voluto omaggiare il film My Fair Lady del 1965 quando ha realizzato le gare reali di cavalli in questa stagione. Quando Julia Quinn ha scritto la famosa scena del Pall Mall nel libro Il visconte che mi amava, si è ispirata a quando giocava da bambina a croquet a casa dei suoi nonni, assieme a sua sorella. La coordinatrice della sostenibilità dello show, Georgina Musgrove, controlla e suggerisce come minimizzare l’impatto ambientale della produzione, dal riciclo alla gestione dei rifiuti fino agli avanzi di cibo. La stanza da letto di Kate Sharma in casa di Lady Danbury ha diversi dipinti alle pareti, incluse immagini di cavalli e leoni che si braccano. La decoratrice del set Gina Cromwell ha scelto i pezzi per omaggiare le dinamiche tra Kate ed Anthony. Il coreografo Sean “Jack” Murphy ha usato un misto di coreografie antiche e moderne per le scene di ballo. Normalmente ha solo tre ore con gli attori protagonisti per coreografare le loro scene di ballo. Nella prima stagione Phoebe Dynevor ha imparato 4 balli in un solo giorno. La passionale danza tra Kate ed Anthony nel Ballo dei Cuori e dei Fiori è stata basata su un ballo del 18° Secolo chiamata Allemanda, che incorpora molti movimenti delle braccia che Murphy ha pensato dessero una connotazione sensuale. Il direttore della fotografia Jeffrey Jur ha tratto ispirazione da film come Atonement, Orgoglio e Pregiudizio e Barry Lyndon. Lo show ha utilizzato delle location particolarmente belle questa stagione. Le scene ad Aubrey Hall sono state principalmente girate a Wrotham Park a Potters Bar. Le Gare Reali sono state girate presso il Royal County of Berkshire Polo Club. L’unico ballo girato in loco è stato quello di Lady Danbury nel primo episodio ed è stato girato al Conservatorio di Syon Park. Gli esterni della casa di Lady Danbury sono stati invece girati all’Holburne Museum di Bath. In questa stagione si possono anche vedere Hampton Court Palace, Wilton House, l’Old Royal Naval College, Ranger’s House, Windsor Great Park, West Wycombe, Wrest Park, Ivinghoe Beacon, la Wilton’s Music Hall, Goldsmiths Hall, Lancaster House, RAF Halton, Basildon Park, The Royal Artillery Barracks, Petworth House e St James’s Church Piccadilly. Ogni attore ha il suo personale cavallo sul set ed il responsabile della scuderia Steve Dent ha cercato di ridare ad ogni attore lo stesso animale della passata stagione, visto il legame che si era creato tra loro. Jonathan Bailey monta un frisone spagnolo di nome Jack. Quello di Simone Ashley è un baio spagnolo di nome Nirvana. Tutti i cavalli da traino della prima stagione sono stati utilizzati anche nella seconda. In questa stagione sono state usate più di 250 carrozze. Sebbene sembrino veri, quasi tutti i fiori che si vedono sul set sono finti, perché mantenessero il loro aspetto fresco durante le lunghe ore di riprese. Il cibo nello show è un misto di cibo vero e finto. Per i balli, la responsabile Lisa Heathcote, ha dovuto creare del cibo che sembrasse autentico per il periodo, ma che durasse anche a lungo senza rovinarsi, motivo per cui gran parte del cibo che si vede non è commestibile. La Heathcote si è anche divertita aggiungendo dei colori pop, come il giallo dei frutti e dei rambutan (simili al litchi). Nelle scene in cui si mangia, il cibo nei piatti degli attori normalmente è commestibile e molto leggero, come verdure crude, in modo che possano mangiarlo nei ripetuti ciak. La Heathcote ha realizzato gli scone nello show in modo che fossero il più autentici possibile per il periodo e più piccoli ed ha creato anche una versione senza glutine. Si vedranno anche gli attori assaggiare frollini alla lavanda e biscotti di ceci. Il thè nello show è vero thè, normalmente PG Tips o Twinings.

La seconda stagione di Bridgerton ha debuttato su Netflix venerdì 25 marzo.