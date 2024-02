La ventesima stagione di Grey’s Anatomy che, con l’approssimarsi dei 10 episodi di cui sarà composta, arriverà a ben 430 episodi, ha una lunga storia di successi alle spalle in termini di ascolti. Una storia che continua a ripetersi nonostante la frammentazione del pubblico e rating praticamente dimezzati rispetto ai primi anni, che fanno comunque di questo show uno dei più seguiti della TV generalista.

Ma vediamo insieme quali sono i 10 episodi più visti nella storia di Grey’s Anatomy, 6 dei quali, ci teniamo a farvelo notare, sono stati firmati, non a caso, da Shonda Rhimes.

Grey’s Anatomy S03E10 Non starmi così vicino

Messa in onda USA: 30 novembre 2006

Messa in onda Italia: 9 aprile 2007

Milioni di spettatori: 24,01 milioni

Scritto da: Carolina Paiz

Che succede nell’episodio: Richard sta cercando di affrontare la crisi causata da Burke, che ha nascosto i suoi problemi di tremore alle mani facendo in modo che Cristina lo coprisse operando al suo posto, motivo per cui la Bailey vorrebbe che entrambi ricevessero una punizione esemplare. Anche George, Izzie e Alex sparlano di Cristina e di ciò che ha fatto, fino a che Meredith non interviene difendendola apertamente. Nel frattempo, in ospedale, arriva il difficile caso di due fratelli siamesi che dovrebbero essere separati, con Derek che non è certo di poter fare l’intervento a causa dei molti rischi, mentre Meredith viene chiamata ad assistere Addison perché la sua sorellastra Molly è stata ricoverata per un difficile cesareo e la madre Susan vorrebbe che fosse proprio lei ad aiutarla.

Grey’s Anatomy S03E14 Desideri e speranze

Messa in onda USA: 1 febbraio 2007

Messa in onda Italia: 7 maggio 2007

Milioni di spettatori: 24,18 milioni

Scritto da: Tony Phelan e Joan Rater

Che succede nell’episodio: Il 14° episodio della 3^ stagione di Grey’s Anatomy è uno di quelli che segnerà a lungo la protagonista della serie. Tornata momentaneamente lucida, Ellis Grey accusa infatti la figlia di essere ordinaria e di non avere le carte in regola per diventare il brillante chirurgo che lei avrebbe voluto diventasse. Izzie inaugura la Denny Duquette Memorial Clinic, Callie e George, tornati dalle vacanze, sorprenderanno tutti annunciando di essersi sposati e Cristina decide di accettare la proposta di matrimonio di Burke. Nel frattempo, in sala operatoria, il sangue di una paziente operata di tumore si rivela tossico, tanto da far svenire tutti i medici presenti. A salvare la situazione saranno Burke, Derek, Cristina, Izzie e Meredith. Quando quest’ultima uscirà dalla sala operatoria, riceverà la notizia che la madre non è più lucida, il che le impedirà di avere un ultimo confronto con lei.

Grey’s Anatomy S02E18 Ieri

Messa in onda USA: 18 febbraio 2006

Messa in onda Italia: 19 giugno 2006

Milioni di spettatori: 24,36 milioni

Scritto da: Krista Vernoff

Che succede nell’episodio: Mark, l’amico di Derek, nonché l’uomo che ha causato la fine del suo matrimonio, sbarca a Seattle, ma appena vede Meredith cerca di abbordarla, guadagnandosi il soprannome di “Dottor Bollore” e provocando la furia di Derek, che lo stende con un pugno. Dopo essere riuscito poi a convincere Webber a tentare un rischioso doppio intervento su un ragazzo malato di tumore, il ragazzo muore in sala operatoria. Mark cercherà poi di convincere Addison a tornare con lui a New York dicendole come la loro sia una storia destinata a durare. Nel frattempo, Meredith, convinta ormai del fatto che sua madre ed il dottor Webber abbiano avuto una relazione, si reca dal padre per chiedergli perché non abbia lottato per sua moglie e sua figlia e si sia limitato ad abbandonarle. Quando il padre le gira le spalle senza darle una spiegazione, Meredith finisce per andare a letto con George, che sceglie proprio quel giorno per rivelarle i propri sentimenti.

Grey’s Anatomy S02E19 Che cosa ho fatto per meritarmi questo?

Messa in onda USA: 26 febbraio 2006

Messa in onda Italia: 26 giugno 2006

Milioni di spettatori: 24,76 milioni

Scritto da: Stacy McKee

Che succede nell’episodio: Dopo aver passato la notte insieme, George e Meredith non si rivolgono la parola e quando il primo cade dalle scale dopo un litigio con Meredith, si reca in ortopedia per farsi curare. Qui farà la sua prima apparizione il personaggio di Callie Torres.

Nel frattempo, in ospedale, torna Denny Duquette e Izzie comincia a dimostrare un attaccamento esagerato per questo paziente, mettendo a repentaglio la sua relazione con Alex, che sembra però basata solo su una reciproca attrazione fisica.

Grey’s Anatomy S03E15 Camminare sull’acqua

Messa in onda USA: 8 febbraio 2007

Messa in onda Italia: 14 maggio 2007

Milioni di spettatori: 25,20 milioni

Scritto da: Shonda Rhimes

Che succede nell’episodio: Questo è il primo episodio di un evento in 3 serate che inizia anticipando in un certo senso ciò che accadrà poco dopo. Ancora scossa dalle accuse della madre e con la preoccupazione costante per la sua salute, dopo aver saputo che Ellis dovrà essere operata al cuore, Meredith sembra decidere di volersi lasciar morire nella vasca, fino a che Derek non interverrà chiedendole cosa le stia succedendo. L’ospedale verrà poi scosso dalla notizia di un catastrofico incidente: un traghetto si è scontrato contro una nave provocando centinaia di feriti gravi e molti dei medici debbono recarsi sul posto per prestare loro soccorso. Mentre ognuno è impegnato con un diverso caso, sia al porto che in ospedale, Meredith, in compagnia di una bambina che ha appena aiutato, interviene su un uomo con un’emorragia alla gamba, ma quest’ultimo la colpisce inavvertitamente spingendola nelle acque gelide del porto senza che nessuno assista all’incidente tranne la bambina ancora traumatizzata.

Grey’s Anatomy S03E01 È questione di tempo

Messa in onda USA: 21 settembre 2006

Messa in onda Italia: 12 febbraio 2007

Milioni di spettatori: 25,41 milioni

Scritto da: Shonda Rhimes

Che succede nell’episodio: Nella premiere della 3^ stagione Izzie cerca ancora di superare la morte di Denny, mentre in ospedale, Addison, che ha scoperto che Derek e Meredith sono stati di nuovo a letto insieme, si occupa di un bambino partorito ed abbandonato nei bagni di una scuola ed una paziente affetta dalla peste nera muore, costringendo Derek e George ad essere messi in quarantena. Tornati a casa i due confesseranno rispettivamente a Meredith e Callie di amarle. Nell’episodio ci sono diversi flashback, compreso quello della sera in cui Meredith e Derek si sono conosciuti in un bar, senza sapere che lui sarebbe diventato poi il suo superiore.

Grey’s Anatomy S02E17 Presentimento (Codice nero)

Messa in onda USA: 12 febbraio 2006

Messa in onda Italia: 12 giugno 2006

Milioni di spettatori: 25,42 milioni

Scritto da: Shonda Rhimes

Che succede nell’episodio: Il secondo episodio dell’evento in due puntate conclude la trama dedicata ad un uomo che si presenta in ospedale con un proiettile inesploso in corpo. A causa dell’ordigno, che potrebbe far saltare in aria l’intero edificio, vengono chiamati gli artificieri con Meredith, che tiene le mani nel suo corpo ad impedire che l’emorragia di cui soffre si propaghi uccidendolo. Arrivata allo stremo, Meredith riesce ad estrarre il proiettile dal corpo del paziente ed a passarlo a Dylan che, tuttavia, appena uscito dalla sala operatoria, muore a causa dell’improvvisa deflagrazione dell’ordigno. Nel frattempo la Bailey partorisce con l’aiuto di George, senza sapere che il marito Tucker sta rischiando la vita in una sala operatoria accanto a quella in cui si trova Meredith.

Grey’s Anatomy S03E16 Annegare sulla terra ferma

Messa in onda USA: 15 febbraio 2007

Messa in onda Italia: 21 maggio 2007

Milioni di spettatori: 25,76 milioni

Scritto da: Shonda Rhimes

Che succede nell’episodio: Nella seconda parte dell’evento in 3 episodi, mentre Alex si occupa di una giovane donna incinta con il volto sfigurato e Izzie opera al cervello un uomo sul campo usando un semplice trapano, Derek riesce a capire quanto accaduto a Meredith e la riporta in superficie cercando di rianimarla. Giunti in ospedale sembra che per lei non ci sia più speranza e mentre tutti i suoi amici si affannano intorno a lei, rifiutandosi di lasciarla andare, Meredith comincia a sognare e si ritrova in una sala operatoria con Denny Duquette e Dylan, l’affascinante artificiere dell’episodio Apocalisse, che le annunciano di essere morta.

Grey’s Anatomy S03E17 Una specie di miracolo

Messa in onda USA: 22 febbraio 2007

Messa in onda Italia: 28 maggio 2007

Milioni di spettatori: 27,39 milioni

Scritto da: Shonda Rhimes e Marti Noxon

Che succede nell’episodio: Nel terzo ed ultimo episodio dell’evento in 3 puntate firmato dalla Rhimes, Meredith continua a sognare tra la vita e la morte ed a dialogare con Dylan, Denny, una sua ex paziente, il cane Doc e l’infermiera che assisteva la madre e mentre parla con loro riesce a confessare cosa le sia veramente successo quando si trovava in acqua.

Dopo un tentativo disperato di fare un bypass cardio-polmonare, che non sembra avere l’effetto sperato, i medici sembrano arrendersi fino a che Cristina, che non aveva ancora trovato il coraggio di andare a trovare l’amica, non entra nella sua stanza e non obbliga tutti a non darsi per vinti. Derek, nel frattempo, certo che Meredith abbia tentato di annegarsi a causa della madre, si reca nella sua stanza, ma Ellis ha un attacco cardiaco e muore. E proprio in quel momento Meredith se la ritrova di fronte, mentre le dice quelle parole che ha sempre desiderato sentirsi dire. La ritrovata pace con se stessa e con la madre le danno la forza necessaria per combattere ed aprire gli occhi. Appena sveglia, Cristina le dice di aver deciso di sposarsi e Derek le annuncia che la madre è deceduta, con Meredith che gli risponde di esserne già a conoscenza.

Grey’s Anatomy S02E16 Apocalisse

Messa in onda USA: 5 febbraio 2006

Messa in onda Italia: 6 giugno 2006

Milioni di spettatori: 37,88 milioni

Scritto da: Shonda Rhimes

Che succede nell’episodio: L’episodio più visto di Grey’s Anatomy deve i suoi numeri anche e soprattutto alla scelta di mandarlo in onda dopo il quarantesimo Super Bowl, l’evento televisivo più visto negli Stati Uniti. Nella puntata, come anticipato, un uomo si presenta in ospedale con in corpo un proiettile inesploso di un bazooka, costringendo la dirigenza a dichiarare un codice nero ed evacuare parte della struttura con il rischio di un’esplosione che potrebbe essere propagata anche dall’ossigeno che scorre nei tubi dell’ospedale. L’unico a rifiutarsi di lasciare la sala operatoria è Burke, che sta operando Tucker, il marito della Bailey, mentre quest’ultima è entrata in travaglio. Ad impedire che l’uomo bomba muoia c’è solo la paramedica Hannah Davies (la guest star dell’episodio Christina Ricci), che tiene la mano nel suo corpo per bloccare l’emorragia. In un momento di panico, tuttavia, la ragazza sfila la mano e fugge ed istintivamente Meredith la sostituisce.

I film e le serie imperdibili