Sguardo indietro ad un personaggio molto amato della prima stagione, ser Harwin Strong, citato durante il secondo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Durante il secondo episodio di House of the Dragon assistiamo ad una scena molto dolce tra Jacaerys e Baela, i due cugini-fratellastri e promessi sposi: ad un certo punto Baela, parlando del rapporto coi rispettivi padri, chiede a Jace che ricordi abbia di ser Harwin Strong. Il principe risponde con franchezza, ricordando con affetto l’uomo e confermando (come se ce ne fosse bisogno) di conoscere la verità sulle proprie origini. È una scena piccola, ma che serve a ricordarci un personaggio forse secondario della prima stagione, ma che per molto pubblico è rimasto un beniamino. Ma chi era ser Harwin Strong? Se non lo ricordate, leggete il nostro approfondimento.

House of the Dragon – Stagione 2 – Courtesy of HBO

Ser Harwin Strong detto “Rompiossa”

Ser Harwin Strong, interpretato nella prima stagione dall’attore Ryan Corr, era un cavaliere di Westeros, noto come il “Rompiossa”, un soprannome guadagnato per essere uno tra gli uomini più forti del regno.

Figlio maggiore di Lord Lyonel Strong e fratello di ser Larys, ser Harwin è, ai tempi dei racconti della prima stagione di House of the Dragon, erede di Harrenhal e in seguito capitano delle Cappe Dorate, la Guardia Cittadina di Approdo del Re. Ser Harwin viene inizialmente introdotto nel terzo episodio della prima stagione, quando Rhaenyra e il resto della corte reale si reca nella Foresta del Re per la caccia: sarà lì che Rhaenyra ucciderà un cinghiale e tornerà al campo coperta del suo sangue, attirando l’attenzione del giovane e possente cavaliere. Lo vediamo inoltre brevemente nell’episodio cinque, quando cerca di proteggere Rhaenyra durante lo scontro che avviene durante il suo matrimonio.

House of the Dragon – Stagione 2 – Courtesy of HBO

La (poco) dubbia paternità

«Tanto ser Laenor quanto ser Harwin si trovavano al capezzale di Rhaenyra al momento del parto […] – Continua pure a provarci – disse Alicent a ser Laenor – prima o poi ne avrai uno che ti somigli, forse». (Fuoco e Sangue – Edizione illustrata, p. 359)

Durante il sesto episodio della prima stagione si intuisce che ser Harwin è l’amante di Rhaenyra e molto probabilmente il padre dei suoi tre figli Jacaerys, Lucerys e Jeoffrey. Nel libro “Fuoco e Sangue“, così come nella serie, i giovani principi appaiono come molto somiglianti a ser Harwin, scuri di capelli e senza nessuno dei tratti tipici dell’antica Valyria come i capelli argentei e gli occhi viola, sicuramente molto diversi dal padre ufficiale ser Laenor Velaryon. Il libro non conferma la teoria, portata avanti soprattutto dai Verdi, della paternità di ser Harwin, dettaglio invece confermato dalla serie tv. La dubbia paternità dei figli di Rhaenyra è infatti nella prima stagione di House of the Dragon uno snodo di trama centrale ai fini della pretesa al trono della principessa rispetto ai figli di Alicent e re Viserys.

House of the Dragon – Stagione 2 – Courtesy of HBO

La morte ad Harrenhal

Allontanato da Approdo del Re proprio a causa dei pettegolezzi e delle insinuazioni circa la sua relazione con la principessa, ser Harwin decide di accompagnare suo padre nel feudo della famiglia, ad Harrenhal. Si tratta di una fortezza appartenuta un tempo ad Harren il Nero, distrutta poi dalla furia di Balerion ai tempi della Conquista di Aegon e che si dice sia maledetta e che porti sventura a qualsiasi casata la possegga (situazione immutata anche durante gli eventi di Game of Thrones).

Sia nel libro che nella serie ser Harwin muore ad Harrenhal, bruciato vivo insieme a suo padre in una stanza chiusa dall’esterno, chiaro dettaglio che fa supporre un omicidio anziché un incidente. Nel libro i sospettati sono molti, da re Viserys a Daemon, geloso della relazione dell’uomo con Rhaenyra. Ma la serie chiarisce il responsabile: si tratta proprio di ser Larys Strong, che commette parricidio e fratricidio pur di accaparrarsi il titolo di Lord di Harrenhal.

House of the Dragon – Stagione 2 – Courtesy of HBO

Il beniamino del fandom

C’è da premettere che nel libro non vi sono molti dettagli che descrivono la relazione tra ser Harwin e Rhaenyra, se non un piccolo momento durante il matrimonio della principessa, quando decide di concedere il proprio favore al cavaliere in occasione di un duello con ser Criston Cole. Oltre al sospetto che i due fossero amanti, non vi sono poi altri momenti di romanticismo, proprio perché, come ricordiamo sempre, il libro altro non è che un resoconto storico degli eventi.

Nella serie invece gli attori, Ryan Corr, Milly Alcock (la giovane Rhaenyra) ed Emma D’Arcy (la Rhaenyra adulta) hanno saputo dare vita ad una relazione solo con poche linee di dialogo e con il linguaggio del corpo. Ai tempi della messa in onda della prima stagione di House of the Dragon bastarono infatti pochi sguardi e momenti condivisi per generare una frenesia di fancam su TikTok, tweet adoranti, oltre che innumerevoli fanfictions e fanart (ne potete vedere un esempio qui sotto).

A causa dei salti temporali della prima stagione, il tempo a disposizione per gettare le basi di questa storia d’amore era davvero poco, ma ciò che abbiamo visto sembra essere bastato per generare una fidelizzazione appassionata del pubblico, tale che al momento della morte di ser Harwin ci sono stati schiere e schiere di fan in lutto per la fine della loro ship.

You know House of the Dragon’s screen writting was effectively done when you have huge crush on Ser Harwin Strong who has less than 2 mins of screen time #harwinstrong #HouseOfTheDragon #hotd pic.twitter.com/JxqocnR52F — Milla (@milladarciii) September 19, 2022

Il modo in cui gli autori e gli attori hanno deciso di mettere in scena quella che nei libri è una semplice relazione clandestina ha reso questo legame molto più profondo, certamente anticonvenzionale, ma soprattutto particolare per il contesto, dal momento che anche il marito di Rhaenyra, ser Laenor (che ricordiamolo è gay) è a conoscenza del rapporto tra i due, e lo stesso ser Harwin sembra essere felice di essere un padre clandestino e di amare Rhaenyra da lontano (prospettiva tutt’altro che gradita al rancoroso ser Criston Cole). Possiamo dire che la loro sia una sorta di famiglia queer molto moderna per Westeros: che sia stato questo dettaglio a fare breccia nel cuore di molti spettatori?

