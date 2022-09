La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Se si parla di soldi, le produzioni cinematografiche e televisive si assomigliano sempre di più. Show come Gli anelli del potere e House of the Dragon hanno le risorse per produrre uno spettacolo visivo degno del grande schermo. Anche gli spettatori si sono abituati a valutare questi prodotti con lo stresso occhio con cui si analizzano i film. Si applaudono gli effetti speciali più riusciti mentre i fallimenti stridono più che mai. Come le polemiche sorte per la bassa qualità della computer grafica di She-Hulk. Con l’arrivo dei due show fantasy è emerso una nuova polemica riguardante i costumi e in particolare le parrucche. L’accusa è di andare a risparmio, prendendo prodotti di poca qualità e non prestando la dovuta attenzione al risultato finale.

Ii primo a porre l’accento critico sul tema fu Vox. L’articolo inizia puntando il dito su alcuni casi simbolo: in The Boys la parrucca di Maeve è accusata di sembrare presa su Amazon per 30$. E cita alcuni fallimenti storici, da Twilight ai capelli di Jessica Alba nei Fantastici Quattro. Il Daily Beast ha seguito la scia, deridendo i capelli biondi e artificiali in House of the Dragon. Un interessante post di Facebook diventato virale ha poi analizzato anche la qualità dei costumi de Gli anelli del potere e Bridgerton.

Camille Friend, veterana del cinema che ha lavorato su produzioni come Black Panther e Captain America: Civil War ha spiegato che le parrucche sono un elemento del costume particolarmente costoso e spesso si tende ad andare al risparmio. Dovendo acquistarne in gran numero, per le serie fantasy, possono diventare un costo importante nel totale.

Se il budget per le parrucche è di 10.000 dollari, puoi prendere solo una parrucca. Queste sono decisioni che le produzioni devono assumere. Se fai un film più grande e il tuo budget è di 100.000 dollari avrai più margine d’azione e potrai acquistare parrucche migliori e ottenere un aspetto migliore.

Il secondo motivo per cui le parrucche stanno diventando così scadenti anche in grandi show è per via delle abilità che richiede. Se una parrucca è poco costosa e non dà un effetto realistico, si possono adottare alcuni trucchi per farla sembrare migliore. Serve una preparazione specifica rispetto alle acconciature che non tutti possiedono.

L’altro problema è il lavoro di squadra. È importante che i costumisti vadano nella stessa direzione del direttore della fotografia. Una luce sbagliata può rovinare l’effetto. È fondamentale invece concordare sin dal momento del trucco la pasta visiva adottata perché questo possa adeguarsi alle luci e alla temperatura del colore.

Può diventare un problema anche quando il cast è composto quasi interamente da persone con la pelle dello stesso colore, ha detto Imani Bee che si occupa del benessere sul set. Spesso in un cast interamente bianco si trascura di investire del budget per i trucchi dell’unico membro non bianco.

La polemica sulla bassa qualità degli abiti e dei look in prodotti ad alto budget si estende anche agli abiti. Anche in serie come Gli anelli del potere o House of the dragon gli strati dei costumi sono mal integrati tra di loro o di bassa qualità.

A questo si aggiunge la soluzione Marvel, ovvero quella di ricreare in post-produzioni a computer le uniformi dei supereroi. Questo apre una serie di altri problemi legati alla qualità dell’effetto speciale con distorsioni clamorose come nel caso del finale di Black Panther.

E voi cosa ne pensate? La qualità dei costumi e delle parrucche nelle serie tv e nei film è diminuita? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: The Daily Beast, Vox