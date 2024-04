Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Non capita decisamente tutti i giorni di arrivare a passare il giro di boa dei 1000 episodi, ma NCIS è giunta a questo incredibile traguardo lunedì 15 aprile con un episodio dal titolo A Thousand Yards, firmato da Christopher J. Waild, autore entrato a far parte della writer room dello show dalla 5^ stagione.

Qui di seguito, con qualche inevitabile spoiler, vi avvisiamo per tempo, troverete alcuni Ester egg ed omaggi ad una storia durata 21 stagioni e 1000 puntate!

Il caso

Il primo omaggio al passato dell’episodio 1000 di NCIS è il caso affrontato dalla squadra, che salva il Presidente degli Stati Uniti da un attentato ai danni dell’Air Force One, l’aereo presidenziale, un evidente riferimento all’episodio pilota dello show Yankee White, intitolato Air Force One in Italia, in cui Gibbs e la sua squadra, con la collaborazione dell’allora agente dei Servizi Segreti Kate Todd, indagavano sul misterioso omicidio di un Marine avvenuto proprio a bordo dell’iconico aereo.

“McGeek”

Sebbene uno dei tanti nomignoli usati da DiNozzo per apostrofare McGee non sia esplicitamente usato, il riferimento è evidente quando, all’inizio della puntata, il personaggio interpretato da Sean Murray, si dimostra appassionatissimo di jet e mostra di conoscere tutte le specifiche tecniche del nuovo Air Force One. Di McGee, più avanti, viene anche menzionato il suo passato come autore di romanzi ispirati proprio ai suoi colleghi.

Il Direttore Vance

Nell’episodio 1000 di NCIS, il Direttore Leon Vance, subisce un attentato alla propria vita mentre è in visita alla tomba della defunta moglie Jackie Vance (Paula Newsome), uccisa nell’episodio 11 della 10^ stagione, intitolato Sabato di pace.

Altri target

Oltre al Direttore Vance, nell’episodio 1000 di NCIS, vengono prese di mira da un misterioso assassino anche la cripta della famiglia dell’ex Direttore dell’NCIS, Tom Morrow (George Walsh), ed alcune proprietà della dottoressa Rachel Cranston, sorella della defunta Kate Todd, e dell’ex agente dell’FBI, ormai in pensione, Tobias Fornell, che ritorna per l’occasione come guest star dell’episodio, tutti personaggi apparsi in Yankee White. Tobias Fornell (Joe Spano), in particolare, dando una grande prova di memoria, sarà colui che riuscirà a collegare gli attentati attuali al caso di ben vent’anni prima riconoscendo una frase pronunciata dalla sospettata durante un’interrogatorio, la stessa che aveva sentito molti anni prima durante il primo caso in cui ha lavorato con Gibbs.

Spinoff

Un breve colloquio con Jessica Knight e Nicholas Torres, messe a parte dei rischi che corrono, è l’opportunità per omaggiare gli spinoff di NCIS con l’apparizione di Kensi Blye-Deeks (Daniel Ruah) di NCIS: LA e Jane Tennant (Vanessa Lachey) di NCIS: Hawai’i che trovano il tempo per prendere un po’ in giro il loro collega. Nonostante la CBS abbia abbandonato l’idea, per ragioni che non sono state divulgate, ma che probabilmente sono legate a logistica e budget, il progetto inziale per celebrare l’episodio 1000 di NCIS era quello di creare un crossover che coinvolgesse tutte le serie del franchise.

Regole di Gibbs

Non poteva ovviamente mancare almeno una citazione ad una delle tante ed iconiche regole di Gibbs: “Non esistono coincidenze“. Nonostante non sia una sua regola, non poteva mancare nemmeno qualcuno che dicesse la famosa frase di Gibbs “Prendete la vostra roba“, quando la squadra viene avvisata del ferimento del Direttore Vance.

L’antagonista

Responsabile di aver sparato al Direttore Vance ed aver ideato un piano per abbattere l’Air Force One, una giovane donna, che il figlio del Direttore Vance, Jared, aveva incontrato online, viene adescata dal fondatore della Bandium Fletcher Voss e si rivela essere in realtà Lindsey Wexler, la figlia dell’uomo che tentò di assassinare il Presidente George W. Bush in Yankee White, disposta a tutto pur di vendicare il padre, compreso credere alle teorie cospiratorie sull’NCIS che Voss le sciorina.

Il Deus ex Machina

La mente dietro al complotto per uccidere il Presidente, nonché colui che assolda e coinvolge Lindsey Wexler, è il fondatore di Bandium Fletcher Voss, interpretato da TJ Thyne (Jack Hodgins in Bones), che è apparso anche nell’episodio 1×13 di NCIS, intitolato, guarda caso, Il cecchino.

A Thousand Yards

Il titolo dell’episodio 1000 di NCIS, A Thousand Yards, fa non a caso riferimento alla distanza (1000 iarde) a cui il cecchino che colpisce il Direttore Vance spara ed omaggia quindi sia Caitlin Todd, uccisa da Ari Haswari, il fratellastro di Ziva, proprio da e su un tetto, che Gibbs, un ex cecchino dei Marine.

Citazioni cinematografiche

In un omaggio a Tony DiNozzo ed alla sua nota passione per le citazioni cinematografiche, durante l’interrogatorio di Fletcher Voss, viene citato il film Gremlin.

L’agente negazionista

Quando Kasie si collega con l’Air Force One, nello sforzo di avvisare del pericolo che l’aereo e le persone a bordo corrono, l’agente negazionista dei Servizi Segreti con cui parla, William Baer Jr., che rifiuta di fermare il decollo non ritenendo la minaccia attendibile, si rivela essere il figlio del boss di Caitlin Todd in Yankee White.

Menzioni speciali e difetti

Nonostante nell’episodio 1000 di NCIS non appaia nessuno dei vecchi membri della squadra che hanno ormai lasciato la serie, nel toccante montaggio finale si vedono immagini di Gibbs, DiNozzo, McGee, Ziva e di Grisha Callen (Chris O’Donnell) e Sam Hanna (LL Cool J) di NCIS: Los Angeles,Dwayne Cassius “King” Pride (Scott Bakula) di NCIS: New Orleans, Tennant ed Ernie Malik (Jason Antoon) di NCIS: Hawai’i ed infine Michelle Mackey (Olivia Swann) e Dempsey (Todd Lasance) di NCIS: Sydney.

Nonostante l’episodio 1000 di NCIS sia giustamente nostalgico ed emozionante non mancano alcuni difetti sotto la superficie, come il fatto che Lindsey riesca a sparare al Direttore Vance da più di 900 metri di distanza dopo aver preso qualche lezione di tiro, cosa completamente ridicola considerato come riesca a mettere a segno un tiro da cecchino professionista o che la squadra riesca a superare indisturbata i cancelli dell’aeroporto ed irrompere nella pista per impedire all’Air Force One di decollare. Per quanto suggestiva sia la scena, nella realtà appare chiaramente poco credibile.

NCIS va in onda negli Stati Uniti ogni lunedì sulla CBS, mentre in Italia la 21^ stagione sarà trasmessa in prima visione da Rai 2 dal 13 settembre 2024.

