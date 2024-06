Station 19 ha debuttato negli Stati Uniti a marzo del 2018 come secondo spinoff di Grey’s Anatomy dopo Private Practice, con l’intento di raccontare la storia dei membri della Caserma 19 di Seattle, ponendosi fin da subito come uno show molto diverso da quello che gli ha dato origine.

Conclusosi a maggio di quest’anno dopo 7 stagioni, Station 19, nonostante buoni ascolti, non è mai riuscito a catturare il pubblico come la sua serie madre, un problema da attribuire a vari fattori.

Cosa non ha funzionato in Station 19

Una delle principali differenze tra le due serie è che, nonostante Station 19 abbia avuto in Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) una protagonista putativa, la sua storia nello show non è mai stata centrale come quella di Meredith in Grey’s Anatomy, con gli autori che hanno preferito creare con Station 19 un prodotto corale, piuttosto che un incentrato in particolare su un personaggio, una scelta che in parte lo ha fatto soffrire per di una mancanza di identità chiara, impedendo allo show di appoggiare le sue fondamenta su un forte protagonista. Mentre è infatti evidente che il volto di Meredith sia quello di Grey’s Anatomy, non si può dire la stessa cosa di quello di Andy per Station 19.

Un altro problema di Station 19 è derivato, a nostro avviso, dalla gestione dei crossover, che pur non essendo mai stati veri e propri crossover, tranne in rare eccezioni, come lo sono per esempio quelli creati per Chicago One (Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med), in cui tutti i personaggi delle tre serie interagivano in una specifica storyline, si sono rivelati eventi in cui si è imposto al pubblico di dover guardare entrambi gli show per capire come una trama, iniziata magari in Station 19, si concludesse in Grey’s Anatomy, senza che necessariamente gli spettatori fossero interessati a guardare entrambe le serie. Un esempio lampante di questa scelta è stata la trama dedicata alla morte del personaggio di Andrew De Luca, avvenuta inspiegabilmente in un episodio di Station 19 quando il personaggio era da anni uno dei personaggi principali di Grey’s Anatomy.

Sebbene la scelta sia, dal punto di vista degli ascolti, comprensibile, far migrare cioè i fan di Grey’s Anatomy in Station 19, non ha comunque avuto gli effetti sperati, considerato che, se la serie è stata cancellata, è anche in parte perché gli ascolti non dovevano soddisfare i parametri imposti dalla dirigenza del network.

Infine, nonostante il fatto che Andy non fosse definita dalle sue relazioni sentimentali non fosse un aspetto necessariamente negativo, la realtà di non essere riusciti a creare per lei un rapporto sentimentale forte, a cui i fan potessero legarsi come accaduto con Maredith e Derek o come successo invece per Carina (Stefani Spampinato) e Maya (Danielle Savre) di Station 19, ha costituito alla lunga un problema per lo show, al punto tale che la rivelazione di chi sarebbe diventato il suo compagino di vita è stata relegata ad un rapido flashforward del finale di serie.

Perché Station 19 è stato cancellato

Sebbene non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale che spieghi le motivazioni che hanno condotto la ABC a cancellare Station 19, è possibile supporre che la decisione – in un momento di grande crisi del mercato dell’intrattenimento – sia stata presa per motivi di budget, considerati soprattutto i costi elevati per produrre uno show come questo, che si aggiungono a quelli per il cast che aumentano con l’aumentare degli anni.

Alcune fonti, inoltre, hanno indicato come fosse intenzione del network stanziare più fondi per produrre show come reality, la cui produzione garantisce maggiori guadagni con spese minori.

Oltre a ciò, a contribuire alla decisione, è stata sicuramente anche la migrazione di 9-1-1 dalla Fox alla ABC, uno show maggiormente consolidato di Station 19, che affronta temi molto simili, con premesse praticamente identiche e che evidentemente garantisce al network ascolti migliori.

La settima stagione della serie televisiva Station 19, composta da 10 episodi, è andata in onda negli Stati Uniti si è conclusa il 31 maggio 2024. In Italia la serie viene trasmessa da Disney+ dal 9 maggio 2024.

