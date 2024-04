Una delle caratteristiche che fanno del venturo The Acolyte – La seguace un progetto di Star Wars molto particolare è senza dubbio la sua collocazione temporale: ambientato più di un secolo prima degli eventi di Episodio I, porta gli spettatori nell’epoca storica denominata Alta Repubblica, un periodo in cui la Repubblica e l’Ordine Jedi erano considerati al suo apice e che viene esplorata in dettaglio da un fortunato e accattivante ciclo di romanzi e fumetti appositi. Di conseguenza The Acolyte – La seguace sarà quello che tra serie e film si spingerà più di ogni altro finora nel passato della saga di Star Wars, e dovrà giocoforza puntare esclusivamente su personaggi, situazioni ed eventi completamente originali: una scelta coraggiosa, ma agli occhi molti appassionati la scelta giusta, di fronte al bisogno di staccarsi dai logorati stratagemmi dei cameo, delle apparizioni celebri e degli scenari dell’epoca Imperiale e della Nuova Repubblica, esplorati ormai in lungo e in largo.

Eta dell’oro dei Jedi non significa però che tutto vada per il verso giusto, e anche i membri dell’ordine protagonisti di The Acolyte – La seguace dovranno fare fronte a problemi e minacce legati al lato oscuro della Forza. Il fatto che le forze dell’oscurità restino nascoste e tramino nell’ombra non le rende certo meno letali. Molti sono i volti nuovi e le storie che ci aspettano in questa nuova produzione firmata dalla showrunner Leslye Headland. Per prepararci a dovere a questa nuova avventura che sbarcherà sugli schermi di Disney+ il prossimo 5 giugno, ecco una rapida guida ai personaggi noti e agli attori che li interpretano, realizzata anche grazie alle immagini rivelate dal sito ufficiale.

Maestro Jedi Sol

La prima voce narrante che abbiamo conosciuto nel trailer appartiene al personaggio interpretato da Lee Jung-jae: il data bank della serie lo descrive come un Maestro Jedi saggio, potente e molto rispettato, ma che vive un periodo di conflitti emotivi. Nel trailer lo vediamo indossare le vesti bianche e dorate cerimoniali tipiche dei Jedi dell’Alta Repubblica.

Maestra Jedi Indara

A fare da contraltare a Sol è stata arruolata una celebrità del grande schermo, Carrie Ann Moss, il cui personaggio è descritto come una Maestra Jedi di grande abilità fisica e mentale. Alcune voci vedrebbeo in lei una Jedi Bokken, concetto introdotto in Ahsoka, che sta a indicare un Jedi addestratosi in circostanze e con metodi poco ortodossi.

Mae

La descrizione del personaggio impersonato da Amandla Stenberg è parla di una ‘meraviglia mascherata’ che viene coinvolta in un sinistro mistero. Probabile protagonista (o vittima?) delle trame oscure che i Jedi saranno chiamati a sventare, viene accreditata da molti come la ex-Padawan del Maestro Sol.

Maestro Jedi Kelnacca

A completare il trittico di Maestri Jedi coinvolti nella storia arriva l’imponente presenza di un Jedi Wookiee- Kelnacca viene descritto come un Jedi solitario che conduce una vita isolata ed è interpretato da Jonaas Suotamo, già interprete di Chewbacca nei sequel e in Solo: A Star Wars Story. Kelnacca ha già un precedente illustre nell’epoca dell’Alta Repubblica, il Wookiee Jedi Burryaga, al centro di molti tumultuosi eventi nel ciclo che vede i Jedi lottare contro i Nihil di Marchion Ro in romanzi e fumetti.

Vernestra Rwoh

Prima confermata presenza proprio dal ciclo di romanzi e fumetti è la figura di Vernestra, longeva Maestra Jedi già comparsa nelle vicende succitate. Mentre nel ciclo multimediale dell’Alta Repubblica è nel fiore degli anni, si presenta all’appuntamento di The Acolyte vantando un secolo di esperienza e di saggezza in più. Interpretata da Rebecca Henderson, impugnerà un’arma molto particolare, una spada laser che all’occorrenza può essere trasformata in una frusta laser.

Yord

Presentato come un “guardiano” del Tempio Jedi, è un giovane Cavaliere Jedi descritto come intraprendente, ligio al dovere e troppo amante delle regole. A interpretarlo è stato chiamato il giovane attore Charlie Barnett.

Jecki

L’attuale Padawan del Maestro Sol, Jecki, è descritta come una giovane Jedi che però sa comportarsi con calma e maturità. Grandi aspettative per le scene d’azione che la vedranno protagonista, dato che a interpretarla sarà Dafne Keen, nota al grande pubblico per avere interpretato Laura/X-23 nel film Logan a fianco del Wolverine di Hugh Jackman.

Qimir

In un panorama dove si muovono principalmente figure Jedi di ogni genere spicca la persenza di Qimir, un ex-contrabbandiere che ora si guadagna da vivere come mercante, procacciando oggetti insoliti e godendosi la vita. In The Acolyte ha il volto di Manny Jacinto.

Madre Aniseya

A chiudere la carrellata, un personaggio particolarmente misterioso: Aniseya viene descritta come il capo di un gruppo di streghe, che però sembrano essere cosa del tutto separata dalle Streghe di Dathomir già note nel canone starwarsiano. La setta di Aniseya viene descritta come una tradizione della Forza che dà grande valore alla propria indipendenza: non quindi necessariamente votata al lato oscuro, ma probabilmente nemmeno troppo collaborativa nei confronti dell’Ordine Jedi. A interpretarla, l’attrice Jodie Turner-Smith.

