Nonostante per alcuni la serie sia durata troppo a lungo, non vi è ancora alcuna conferma ufficiale che The Handmaid’s Tale 5 sarà l’ultima stagione di uno degli show che, anno dopo anno, continua a dimostrarsi uno dei maggiori successi di Hulu. Ciò nonostante, la fine sembra davvero vicina, soprattutto dopo la conferma che la piattaforma produrrà il sequel tratto da The Testaments, il romanzo scritto da Margaret Atwood ed ambientato a Gilead, quindici anni dopo gli eventi raccontati in The Handmaid’s Tale.

DOVE ERAVAMO RIMASTI CON LA 4^ STAGIONE

Dopo una stagione trascorsa a combattere con il vano di tentativo di superare il trauma subito nella sua vita a Gilead come Ancella, nello scioccante finale della scorsa stagione, andata in onda in Italia più di un anno fa, avendo saputo che la sua toccante testimonianza contro Fred Waterford (Joseph Fiennes) non è stata sufficiente ad ottenerne la condanna, dopo che il Comandante riesce ad ottenere l’immunità in cambio di informazioni su Gilead, June (Elisabeth Moss) decide di farsi giustizia da sola uccidendolo con la complicità e l’aiuto – in alcuni casi indiretto ed inconsapevole – di Mark Tuello (Sam Jaeger), del Comandante Joseph Lawrence (Bradley Whitford) e del Comandante Nick (Max Minghella), prima di consegnarne a Serena Joy (Yvonne Strahovski) la fede e l’anulare mozzato perché sapesse che era stata proprio lei ad uccidere il suo compagno di vita.

Le sue azioni hanno ovviamente lasciato aperto un mondo di possibilità sul futuro della protagonista della serie, che potrebbe ora ritrovarsi a dover sfuggire alla giustizia canadese, oltre a dover affrontare la comprensibile amareggiata reazione della propria famiglia per aver superato un confine del quale non pensavano fosse capace, tutte possibilità che – a giudicare dal trailer di The Handmaid’s Tale 5 – sembrano comunque per lei meno importanti dell vendetta contro Serena Joy.

LA TRAMA DI THE HANDMAID’S TALE 5

La descrizione ufficiale di The Handmaid’s Tale 5 recita:

“June affronta le conseguenze dell’omicidio del Comandante Waterford mentre lotta per ritrovare un’identità ed uno scopo. L’ormai vedova Serena tenta di aumentare la propria visibilità a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con Zia Lydia alla riforma di Gilead, cercando di salirne al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare e ricongiungersi con Hannah“.

La scelta della serie e degli autori di prendere la strada della vendetta per June è un modo indiscutibilmente efficace per sottolineare i disastrosi effetti del trauma da lei subito, che certamente – come abbiamo più volte sottolineato nelle recensioni della passata stagione – non poteva essere cancellato da qualche riunione di un gruppo di sostegno di sopravvissute come lei, dimostrando come la via della protagonista sia ormai quella della guerra senza confine contro Gilead, anche se questa dovesse significare l’allontanamento dalle persone che ama e che ha così intensamente combattuto per riabbracciare.

Basandosi sulla descrizione della nuova stagione, inoltre, è evidente come la sua battaglia e quella del marito Luke Bankole (O. T. Fagbenle) per ritrovare e riabbracciare la figlia Hannah, dopo essere riuscita portare in salvo la secondogenita Nichole, non sia affatto stata abbandonata nonostante i suoi propositi di vendetta, che le renderanno tuttavia il compito più difficile.

IL CAST DI THE HANDMAID’S TALE 5

Oltre ad aver perso, per ovvie ragioni, Joseph Fiennes, ci sarà un altro altro grande assente in The Handmaid’s Tale 5, infatti anche Alexis Bledel (Emily Malek) non tornerà nella nuova stagione, mentre sono confermati Elisabeth Moss nel ruolo di June, Yvonne Strahovski nel ruolo di Serena Joy, O-T Fagbenle nel ruolo di Luke, Samira Wiley nel ruolo di Moira, Ann Dowd nel ruolo di Zia Lydia, Bradley Whitford nel ruolo del Comandante Lawrence, Max Minghella nel ruolo del Comandante Blaine e Madeleine Brewer nel ruolo di Janine.

Tra i nuovi ingressi nella stagione vedremo invece Christine Ko (Only Murders in the Building) nel ruolo di Lily, una rifugiata di Gilead e leader di un movimento di resistenza con sede in Canada e Genevieve Angelson (The Afterparty) nel ruolo della Signora Wheeler, una supporter di Serena Joy.

The Handmaid’s Tale 5 debutterà negli Stati Uniti, su Hulu a partire dal 14 settembre, mentre in Italia sarà disponibile su TimVision da giovedì 15 settembre.