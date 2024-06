Che la serie ideata da Taylor Sheridan sia un grande successo per la Paramount è un fatto indiscutibile. Nonostante i drammi dietro le quinte dello show (o forse grazie anche a quelli), si prevede infatti che la première di Yellowstone 5B faccia persino meglio dell’episodio che ha aperto la prima parte della stagione, che aveva già raccolto l’impressionante cifra di più di 12 milioni di spettatori live.

L’inizio delle riprese

Dopo un lungo anno di pausa, dovuto al Covid, agli scioperi che hanno paralizzato l’industria ed alle tensioni nate tra la produzione e Kevin Costner, la serie ha finalmente ripreso a metà maggio a girare in Montana i 6 episodi che dovrebbero comporre Yellowstone 5B, ma in realtà non si ha una certezza nemmeno sul numero delle puntate che dovrebbero concludere lo show, considerato come Taylor Sheridan stesso abbia lasciato intendere che, se avesse sentito il bisogno di ampliare il numero degli episodi per dare una degna conclusione alla serie, la Paramount glielo avrebbe comunque concesso.

Il cast di Yellowstone 5B

E mentre è previsto che la quasi totalità del cast torni sul set dello show, il più grande mistero sull’apparizione del patriarca della famiglia Dutton, interpretato da Kevin Costner, nella parte finale della serie è stato recentemente risolto dall’attore stesso. Nonostante infatti Costner, che è stato a lungo impegnato sul set del suo Horizon: An American Saga, su cui ha spesso lacrime, sangue e (molto) del proprio personale denaro, abbia detto che gli sarebbe piaciuto apparire in Yellowstone, se le circostanze lo avessero reso possibile, le stelle non devono essersi allineate come in molti speravano.

In un recente post di Instagram, infatti, l’attore ha dichiarato:

“Salve a tutti, volevo dirvi che, dopo questo lungo anno e mezzo di lavoro per Horizon, trascorso ad occuparmi di tutto ciò che questo progetto ha richiesto e pensando a Yellowstone, una serie che amo e che so che anche voi amate, ho capito che non mi sarà possibile continuare a far parte della stagione 5B o del futuro [dello show]. Questa serie mi ha davvero cambiato. L’ho amata e so che anche voi l’avete amata e per questo volevo farvi sapere che non tornerò. Apprezzo il rapporto che siamo riusciti a sviluppare e ci vedremo al cinema.”

Considerato che fino ad ora avevano tenuto tutti le labbra ben cucite sulla possibilità di un ritorno di Costner, sarebbe interessante sapere se questo personale messaggio dell’attore ai fan, non nasconda in realtà anche una stoccata alla produzione, alla quale potrebbe aver deciso di rompere le uova nel paniere annunciando inaspettatamente la sua decisione di non tornare, proprio quando il pubblico dello show era con il fiato sospeso per il futuro del suo personaggio nella serie.

A tal proposito, secondo quanto da lui dichiarato a The Hollywood Reporter, quando gli è stato chiesto quanto fosse stato difficile condividere con il pubblico una notizia tanto temuta, l’attore ha risposto:

“È stato difficile, ma è stata anche una decisione necessaria per non parlare più dell’argomento ed andare avanti. Ho dato a questa cosa cinque stagioni. Sono stato felice di farlo. E non ho bisogno di drammi. Quindi, diciamo addio a quel dramma, smettiamola con le congetture. I fan sono stati fin troppo buoni con me ed è mio dovere andare avanti e continuare a fare cose che per loro abbiano un valore”

Intervistato precedentemente sull’argomento l’attore aveva infatti rilasciato sempre dichiarazioni piuttosto fumose circa la sua posizione, ammettendo di non aver letto i copioni finali, né riparlato con Sheridan, e dichiarando di pensare che la produzione avrebbe dovuto fare ciò che voleva e che lui stesso aveva fatto “solo quello che so fare“. Qualsiasi cosa ciò significasse.

Costner, d’altronde, aveva anche esplicitamente dichiarato di non aver preso benissimo il modo in cui si fosse parlato della vicenda che lo aveva coinvolto e di come il network avesse in parte approfittato del fatto che lui fosse troppo impegnato altrove, per rilasciare dichiarazioni non del tutto veritiere, facendolo di fatto apparire come il cattivo della storia. L’attore ha infatti cercato di chiarire di aver originariamente firmato un contratto per la 5^, 6^ e 7^ stagione di Yellowstone e che, dopo una trattativa di diversi mesi, gli era stato proposto, a febbraio dello scorso anno, di firmarne un nuovo, in cui si parlava invece di una 5^ stagione divisa in due parti e, forse, una 6^ conclusiva.

Quando però, nonostante il suo tentativo di inserire l’inizio della produzione di Horizon nei periodi in cui non sarebbe stato impegnato sul set di Yellowstone, la produzione della serie avrebbe continuato a posticipare l’inizio delle riprese, per 14 mesi (per il Covid e per gli scioperi, va detto, non certo per un capriccio), rendendogli impossibile rispettare gli impegni presi per il suo progetto, è scoppiato il parapiglia.

interpellato recentemente da People, l’attore aveva lasciato intendere quanto fosse comunque affezionato alla serie ed al cast con cui ha collaborato per 4 stagioni e mezzo, ribadendo di essere rimasto deluso dal fatto che nessuno si fosse dimostrato disposto a riconoscere il suo contributo al successo di Yellowstone, soprattutto nel periodo in cui si è tanto parlato della controversia tra lui e Sheridan.

Da parte nostra, aggiungiamo noi, nemmeno Costner sembra essere mai stato particolarmente propenso ad ammettere quanto il lavoro di Sheridan ed il successo di un genere che sembrava ormai quasi dimenticato abbia sicuramente contribuito ad ispirare la sua saga western. Quantomeno, non fino al suo ultimo messaggio affidato ad Instagram.

L’altra campana, invece, ha sempre asserito che Costner, al momento del rinnovo del contratto, abbia presentato al network una lunga lista di richieste considerate inaccettabili, tra cui un considerevole aumento di stipendio, una riduzione del tempo da trascorrere sul set (si parlò addirittura di una sola settimana, notizia poi smentita dagli avvocati dell’attore) ed infine il diritto di intervenire sulle sceneggiature.

Ora sappiamo ufficialmente che non vedremo Costner sul set di Yellowstone 5B, una decisione che era già nell’aria, considerato come la sua presenza avrebbe comportato l’ennesima modifica ai copioni e non resta quindi che vedere come Sheridan abbia gestito la scomparsa di John Dutton III lontano dallo schermo, se con la morte o magari persino l’arresto per uno dei tanti crimini che ha commesso.

Qualsiasi sia la soluzione ideata, anche la più geniale – e siamo propendi a credere che Sheridan non si risparmierà in tal senso – sarà comunque difficile accettare del tutto una realtà in cui Costner non sarà comunque coinvolto.

Per inciso, come parrebbe logico considerate le circostanze, la decisione più plausibile sarebbe quella di uccidere il patriarca della famiglia Dutton e le dichiarazioni di Sheridan a The Hollywood Reporter, rilasciate a giugno del 2023, sembrano indicare che il creatore della serie lo abbia quantomeno preso in considerazione, visto che ha dichiarato che l’uscita di scena di Costner “troncherà” la chiusura del suo personaggio senza tuttavia alterarlo.

In quanto al resto del cast, mentre regna sovrano un certo riserbo sulla questione Costner, Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton, il figlio minore di John, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla possibile uscita di scena del collega, dandogli in parte ragione, ed affermando che, considerata la situazione, capisce il motivo per cui abbia fatto una scelta, prediligendo un personale progetto per cui ha sempre dimostrato di avere grande passione, pur ammettendo di essere dispiaciuto dell’impatto che ciò abbia avuto su Yellowstone.

Kelly Reilly (Beth Dutton), invece, che non ha commentato la vicenda Costner in particolare, si è recentemente limitata a condividere con TVLine il suo augurio affinché Beth trovi finalmente la pace:

“La pace richiede introspezione, l’abbandono e la disponibilità a lasciar andare il dolore del passato. Credo fermamente che lei possa trovarla, ma non so se le sarà concesso. È una vera guerriera, vero? La sua ragione d’essere è proteggere gli altri, la sua ragione d’essere è combattere. Ma mi piacerebbe vederle ottenere la pace”.

In attesa del sequel di Yellowstone

Nei mesi passati, mentre il pubblico attendeva con il fiato sospeso nuovi episodi, Paramount Network ha annunciato che Yellowstone sarebbe terminato con la stagione 5 a seguito delle controversie con Costner ed ha contemporaneamente fatto sapere di aver dato il via libera a due serie spinoff, 1994 e 2024, che andranno ad unirsi a 1883, 1923 e l’imminente 6666, oltre ad un sequel per Yellowstone.

Per quanto concerne quest’ultimo, diversi membri del cast originale dello show torneranno per la serie sequel, compresi Luke Grimes (Kayce Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler) e Kelly Reilly (Beth Dutton), inizialmente coinvolti in una disputa salariale con il network, poi risolta, mentre, per quanto concerne il coinvolgimento nel progetto di Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer, di cui si è parlato a lungo, non si hanno ancora conferme ufficiali sul loro ingresso nel franchise.

Come annunciato proprio la scorsa settimana, Yellowstone 5B andrà andare in onda negli Stati Uniti il 10 novembre su Paramount Network.

