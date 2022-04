La serieha ora un, un poster e unasu Starzplay, il servizio streaming premium internazionale di Starz: domenica 12 giugno.

La serie drammatica sui Tudor esplora l’affascinante e mai narrata storia degli anni giovanili della regina più iconica d’Inghilterra.

Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor, interpretata da Alicia von Rittberg (Fury, Charité, Genius), era un’adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte del re Enrico VIII vede il figlio di nove anni Edward, interpretato da Oliver Zetterström (The Midnight Gang, The Romanoffs), salire al trono e avvia un’accesa corsa al potere quando Elisabetta, Edward e la loro sorella Mary, interpretata da Romola Garai (The Hour, The Miniaturist) diventano pedine in un gioco tra le grandi famiglie d’Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Altri ruoli chiave in questa incessante corsa al potere includono la vedova di re Enrico, Catherine Parr, interpretata da Jessica Raine (The Informer, Patrick Melrose); Thomas Seymour, interpretato da Tom Cullen (Downton Abbey, Black Mirror), il nuovo zio del re, che sposa rapidamente la vedova Catherine, ma presto si interessa all’adolescente Elisabetta; il duca di Somerset, interpretati da John Heffernan (The Pursuit of Love, The Crown), che, alla morte dell’anziano re, non perde tempo a rivendicare la posizione di Lord Protettore.

La serie vede anche la partecipazione di Jamie Blackley (Greed – Fame di soldi, The Last Kingdom), Alexandra Gilbreath (La ragazza dei tulipani, Provoked Wife), Jamie Parker (1917, Harry Potter e la maledizione dell’erede), Leo Bill (Rare Beasts, In Fabric), Bella Ramsey (Il Trono di Spade, The Last of Us), Ekow Quartey (This Way Up, Sogno di una notte di mezza estate allo Shakespeare’s Globe), Alex Macqueen (Sally4Ever, Peaky Blinders) e Olivier Huband (I Hate Suzie, A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe).

Becoming Elizabeth è stato creato e scritto dalla pluripremiata drammaturga e sceneggiatrice televisiva Anya Reiss (Spur of the Moment, The Acid Test) anche produttrice esecutiva con George Ormond di The Forge (National Treasure, Great Expectations), con George Faber (Shameless, The White Queen) e Lisa Osborne (Little Dorrit, Man in an Orange Shirt) come produttori.

Ecco il poster:

Fonte: Starzplay