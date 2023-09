Showmax ha ordinato la serie tv Boetie Boer: Inside The Mind Of A Monster, basata sul serial killer Sud Africano.

Boetie Boer: Inside the Mind of a Monster riporterà gli spettatori nel Sud Africa degli anni ’90, dove Wilken iniziò la sua follia omicida a Port Elizabeth (ora Gqeberha), uccidendo prostitute e bambini piccoli.

Debutterà a ottobre ed è tra i primi ordini di serie originali ordinate da Marc Jury nuovo CEO ad interim di Showmax dopo l’addio di Yolisa Phahle.

La serie in cinque parti proviene da Stage 5 Films e Fifth Floor Films di Jasyn Howes. Howes, che ha vinto il miglior cortometraggio documentario sudafricano al Jozi Film Festival per Dula, sarà il regista.

Della serie tv è stato anche pubblicato il primo teaser trailer, che potete vedere qui sopra.

L’inquietante trailer mostra Wilken discutere apertamente dei suoi crimini con il dottor Gérard Labuschagne, l’ex capo sezione della sezione di psicologia investigativa dei servizi di polizia sudafricani. Al momento non è stata annunciata una distribuzione italiana.

Fonte: Deadline